張家輝被觀眾大嗌「化骨龍」：以後咪再提啦！

影帝張家輝首次現身參演電影《明日戰記》謝票場，現場戲迷反應熱烈，有人表示前後入場31次，更有好消息傳來，該片累積票房已衝破6,801萬港元，並成功超過越韓國電影《屍殺列車》，成為香港電影史上最高票房亞洲電影。

謝票送禮物環節，家輝搞笑問大家「我是誰」，有觀眾大叫「化骨龍」，他即出動《明》片經典金句對白回應：「我就是天幕呀，其實套戲冇張家輝嘅，『化骨龍』就最好以後唔好再提啦。」場面爆笑！而家輝受訪時，離港的古天樂突然來電，家輝繼續搞笑：「你係天樂，我係天幕喎。喂，返嚟開番幾部（戲）畀我啦。」問到古仔欠200萬票房便順利「登7」，他老實不客氣答：「梗係愈多愈好啦。」

對於有觀眾表示已看了31次，家輝直言感動：「我成日都話，電影係創意工業，唔能夠自我封閉，應該多元化發展，同時亦需要鼓勵及推動，明白呢句說話易講難明行，每次想去突破同冒險時，風險就會變大，不過要睇好風景嘅話，都要行難啲嘅路。」他坦言以往自己都拍過些嶄新題材的戲，最後輸了，但他沒被嚇怕：「如果以後有人投資，我都繼續敢去做㗎。（今次票房成績會唔會增添你往後作品嘅壓力？）唔諗，最重要創意，如果千篇一律嘅題材，做嘅冇意思，睇嘅亦都冇意思。」

家輝透露月中便飛往馬來西亞，繼續拍攝電影《爆裂點》，回港即投入自導自演電影《贖夢》的準備工作。他說：「呢套戲都係開埠以來最大膽嘅製作，會拍到腎上腺飆升，因為好刺激。」