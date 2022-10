時令食材　歐陸季節料理

正所謂辛苦搵來自在食,每日勤奮打拚莫不是為了食餐好,犒賞自己及身邊人,最近就有多間歐陸餐廳推出全新菜單,以時令食材炮製出精彩又別富「味力」的季節料理,為味蕾帶來大滿足,慰藉一日辛勞。

英倫風味饌

本地英國菜餐館不多,令人回味的更是一隻手也數得完,叫好名單一員就有181 Fortnum & Mason,餐廳由即日至10月31日選用世界各地的新鮮及時令食材,推出全新限定英倫秋季菜式,包括用上英國海域捕撈的比目魚及法國高山森林的雞油菌等炮製的Turbot with Girolles and Tomato,又用來自蘇格蘭海岸的小龍蝦及新鮮帶子等炮製的Seared Scallops and langoustine with Fennel Puree;用上英國傳統白布丁包住水煮蛋配以奧西特拉鱘魚子醬製作的White pudding Scotch Egg with Osciètre Caviar。喜歡羊肉的可別錯過用新西蘭羊肩肉配上鴨油香煎的安娜千層薯批及時令蔬菜烹製的New Zealand Highland Lamb with Pomme Anna等,讓巴絲打細味秋日滋味。

英法混合滋味

位於中環的現代歐洲小餐館Mr. Wolf,早前經重新裝潢,令用餐環境更舒適,適逢今年踏入開業5周年,英國主廚Jamie Draper特別設計了全新菜單,並於10月14日起供應。菜式豐富,有手切牛肉他他配薄脆吐司、法式焗田螺、咖喱扇貝和青口酥皮、大蒜黃油龍蝦配墨汁意大利麵,還有招牌菜的威靈頓牛扒、黃油雞及芝士焗梳乎厘等。以大蒜黃油龍蝦配墨汁意大利麵為例,選用600克重的龍蝦,分量十足之餘,肉質鮮甜彈牙,麵條吸收龍蝦的鮮甜精華及大蒜的香味,以及用海鮮熬成的經典醬汁Sauce Americaine,鮮甜醇厚,令人回味。而載譽歸來的咖喱扇貝和青口酥皮,用上鮮甜扇貝及青口,精華與咖喱汁融合,配以炸至金黃酥脆的酥皮,濃惹美味。

扒房嘗味餐單

作為香港人氣扒房之一的香港尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳,大廚團隊會因應季節而選用時令食材炮製出當季餐單,今個秋日,助理行政總廚Eric Taluy於即日至11月30日期間設計了5道菜全新「秋季嚐味菜譜」,以新鮮時令食材搭配經典法式風味,炮製出匯聚海陸珍味的菜式,包括鴨肝凍配糖封栗子及法式牛油軟包多士、法式海鮮湯、地中海八爪魚香煎皇帝帶子配墨西哥青醬及無花果沙律、烤黃麖柳、老字號品牌Les Freres Marchand的精選法國手工芝士,以及傳統法式甜點法式焦糖蘋果撻。主菜均選用時令食材,以烤黃麖柳配牛油麵條、接骨木汁及炒法國鮮菌為例,黃麖屬野味,脂肪及熱量低,但白質含量高,慢煮至肉質軟嫩後再以高溫快烤,充分保留了黃麖的肉汁,伴以炒香了的時令法國鮮菌、牛油麵條,佐以味道濃郁的接骨木汁,每一口都能帶來豐富味道與層次。