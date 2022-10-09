演唱會延遲3年！劉若英首次挑戰四面台勁緊張

台灣「文藝天后」劉若英（奶茶）因疫情延遲了3年的「2022飛行日巡迴演唱會」，日前在台北小巨蛋首航，首次挑戰四面台的她，以「尋找、成長、勇敢、陪伴」四大篇章串聯全場。演唱會一開場，奶茶身穿一襲純白「我是一片雲」雲朵裝登場，站上360度的環繞升降舞台，以《彼得潘》為這場夢境般的奇幻之旅揭開序幕，舞台上方驚喜出現9米長、2米寬的巨大「鯨天動地飛行船」，隨着她的步伐自在遨遊，歌迷也跟着音樂節奏揮舞互動式手燈，現場宛如一場大型的海底搖滾派對。

當她演唱到《說話》時，印有親筆簽名的「滑翔翼滿天飛瘋狂紙花」手寫卡片，紛飛到觀眾席上，讓滿場上萬歌迷又驚又喜，奶茶說：「終於！終於！終於我們又面對面在一起了！要挑戰四面台其實有點緊張，我確實喜歡面對面的感覺，但更需要有靠山的陪伴，你們就是我的靠山！不管你坐在哪裏，我們今晚都要一起大聲唱、用力鼓掌！請我一起完成今天的『飛行日演唱會』吧！」

她又分享作品《她的溫柔》一段不為人知的小插曲，她笑說：「接下來我要唱的這首歌，當時我在錄音的時候，覺得自己唱得挺好的，但製作人都不太滿意，時隔多年這次演唱會我又再拿出唱的時候，我突然好像就懂了，我才發現製作人跟寫歌的人李宗盛先生，他給未來的我寫了一封信，他提醒我：『女人的溫柔，女人要溫柔；而男人要小心女人的溫柔』！」

劉若英聊到電影導演處女作《後來的我們》，她感性地說：「上一場巡迴的末場也是在小巨蛋，當時一唱完就去拍戲，不過那次不是演員，而是第一次去做電影導演，其實我並不是有導演夢的人，因為我身邊有一位女性導演張艾嘉女士，她讓我看見做導演很難，做一個女導演更難，做一個女明星導演更是難上加難。所幸再難我也不用怕，因為我有一群很棒的團隊陪伴着我，那次拍戲我們從攝氏38度一直拍到零下40。」