公開擇偶條件！余德丞追女絕技：帶定紙巾

「港女」二字通常予人感覺女生嬌生慣養、公主病、眼角高及脾氣差等，往往很難找到伴侶，有見及此，由余德丞（Dickson）及黃正宜（阿正）主持的ViuTV 真人騷節目《姊妹們的國際市場》，請來5位曾於香港生活或工作過的不同國籍男士，與5位香港女藝人包括陳海寧（Dee姐）、李昭南、何洛瑤、馬曉晴及王嘉盈作戀愛配對，看看異國文化能否與「港女」擦出愛火花。首次主持真人騷的Dickson表示起初不太習慣：「全程有攝錄機跟住，唔敢亂講嘢，好在阿正反應快記性好，啲稿交晒畀佢。」

二人首次合作，談到阿正再次「收割男神」時，她笑言可以更多：「佢係我好多朋友心目中嘅男神，試過同佢拍嘢去唔到朋友婚禮，視像打去道賀，我啲朋友一知道佢喺度即刻尖叫。」她指製作組給予很大自由度，直言不用夾硬配對：「愛情就係咁！（點解唔自己參加埋？）導演想我專注返節目，哈哈。」她稱自己不介意異國戀，但笑言未必適合對方：「文化唔同，佢哋唔明我啲Gag，覺得我癲癲哋。」

Dickson指透過節目令他見識到各國男士追女仔特性：「日本男仔內斂，泰國就比較主動。」節目中他會傳授自己追女必殺技：「帶定紙巾、外套，最緊要細心。（暖男？靠呢啲成功追女仔？）都成功嘅。」阿正亦認同拍檔為暖男，但又大爆對方有缺點：「約完女仔去街會睇吓個女仔住邊先決定車唔車返屋企，佢住港島，唔會送過海。」他即補充：「最多送去港鐵站，哈哈！（住港島係擇偶條件？）港島優先，同埋要鍾意食嘢。」他覺得嘉賓中Dee姐最接近他的要求。

余德丞服裝：GUESS