池田美利達 胸大唔怕露

天生我材必有用！每個人都有優點，只要相信自己，就有機會一展所長，喺人生路上取得一點成就！正如嚟自日本藝能圈嘅美少女池田美利達，明明有驕人身材但就收收埋埋，最近終於嚟個大解放，亦令事業更上一層樓！

F奶混血兒

日本藝能界可謂人才濟濟，出色嘅歌手同樂隊多不勝數，而美少女組合更加令人目不暇給！以「假面女子」為例，成員們唔止歌精舞勁，仲又靚又好波，現役童顏巨乳掌門人天木純就係出身於呢個組合！除此之外，「#babababambi」都有好多靚女成員喺寫真界發熱發亮，今日同大家介紹嘅池田美利達，就係其中一員。今年22歲嘅美利達，青春逼人，氣質有別於其他日本妹，事關佢係一名混血兒，老竇係印尼人，阿媽就係日本人。亦可能因為呢個緣故，阿妹嘅身材特別好，三圍比例弗到爆，胸前對F奶又大又挺，真係勁吸睛！

目標好清晰

美利達喺近期先開始參與寫真演出工作，獲一家雜誌邀請製作電子寫真集《不再隱藏》，書名好貼題，因為佢嘅衣着一向密密實實，似乎無咩料到，估唔到一脫去外衣，竟然彈出一對飽滿嘅F奶，既然咁好身材，真係冇理由要再隱藏！其實同屬「#babababambi」嘅幾位成員包括水湊美緒、宇咲、岸美由早，早已勇闖寫真界，反應相當好，美利達算係遲起步，但表現都唔錯，好有上升潛力。話時話「#babababambi」呢個組合都幾威水，喺東京偶像總選舉2022年奪得第一名，亦令美利達顯得信心十足，仲定下目標，希望可以喺日本知名表演場地武道館開騷，預祝佢能夠心想事成啦！