大師登場 最叻玩色誘

能夠成為大師級人馬，當然要喺某方面有過人之處，特別講到男女之間嘅性事，可以稱得上係Master，即大師或專家，絕對唔簡單！

Sex-master 一睇就明

好多情色俚語都唔能夠單睇字面就知道點解，但講到「Sex-master」，基本上睇字面已經明白佢嘅意思，除咗用嚟形容某人嘅床上工夫係大師級水平之外，仲暗示對方嘅外形相當掂，所以聽到床伴叫你做「Sex-master」，絕對係一件值得自豪嘅事。喺度再考吓大家，知唔知「Master Tool」係乜嘢意思？唔使諗得太複雜，話明係大師用嘅工具，咪即係暗指男士嘅兵器囉。

Thigh Master 騎乘進階版

要成為床技大師，當然要識多啲唔同嘅體位，以騎乘動作為例，除咗面向或背向男伴兩種姿勢外，仲有進階招式，其中一招就叫「Thigh Master」。玩法唔算難，首先女方以正常騎乘位開始，跟住雙腿夾住男伴嘅其中一條大髀，並喺同一時間進行活塞運動。據性學家指出，呢招「磨臀擦髀」嘅難度唔高，仲有助女性獲得高潮，事關喺進行活塞動作時，小豆子可以不斷摩擦男伴大髀，想唔High都幾難！

《Master Bedroom》 激情沒法擋

講開Master，片廠Adam & Eve喺2015年推出咗一套好有故事性嘅四仔叫《Master Bedroom》，唔少四仔迷都話係近年佳作，一來導演Nick Orleans擅長拍劇情類四仔，二來脫星陣容強勁，包括Krissy Lynn、Adriana Chechik、Scarlet Red等多位人氣熟女。故事講述Krissy Lynn自從生咗BB之後，好少同丈夫Tommy Pistol行埋，兩人為咗尋回昔日嘅激情，齊齊參加一個性愛輔導營，並喺過程中學到一種名為「主人與僕人」嘅角色扮演遊戲。自此之後，佢哋開始沉醉呢種玩法，內心嘅激情一發不可收拾，甚至觸發婚姻危機呢！

同場加映：篠田優《ECSTASY MASTER》

唔少日本AV女優都自稱床技了得，但有位女優係公認嘅床技大師，佢就係2010年出道嘅篠田優，只要睇過Ideapocket喺2019年推出嘅《ECSTASY MASTER》，你就會見識到佢嘅功架！查實篠田優初出道時，並非以床技為賣點，而係靠童顏巨乳食胡，一副明星臉加埋35F巨乳，喺當年有超高人氣！不過，隨住身心日漸成熟，佢銳意喺演出上尋求突破，因而練出高超床技，除咗喺2018年嘅SKY PerfecTV成人廣播獎中獲得優秀女優提名，仲喺2019年獲得東京體育獎添。