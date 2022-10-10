【是日通勝】

農曆九月十五

壬寅年 庚戌月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、祈福

忌：安床、作竈、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、22、33、44

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運不錯，謹記知足常樂，不貪心就冇問題。

金牛座：別讓自己變得自私自利，否則財神會掉頭走。

雙子座：運勢平穩欠驚喜，笑多一點對你百利無一害。

巨蟹座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲愛神眷顧。

獅子座：財運一般，投資要多作評估，勿信小道消息。

處女座：可從工作中獲得滿足感，但愛情運有點糟糕。

天秤座：運勢勝人一籌，有利事業發展，宜好好把握。

天蠍座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

人馬座：財運上升，投資方面進取一點，獲利冇難度。

山羊座：愛情運超旺，有心儀對象者勿錯過表白良機。

水瓶座：運勢陷低谷，愛情運最差，對伴侶要多包容。

雙魚座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 阻滯多

鼠：求財不乏機遇，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

虎：是日沖煞，頭頭碰着黑，身心疲憊不堪。

兔：付出與收穫不成正比，士氣受極大打擊。

龍：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

蛇：個性隨和，親和力爆錶，可帶來好運氣。

馬：與人合作易有誤會，簽文件要認真仔細。

羊：做事認真，工作表現佳，易獲貴人賞識。

猴：心情暢快，不妨抽空陪家人，享天倫樂。

雞：自信心強，遇到大小變故都能處之泰然。

狗：耐性不足，易忙中出錯，破財風險大增。

豬：壓力大，閱讀或聽歌可讓心情回復平靜。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

不識廬山真面目 只緣身在此山中

出自宋代蘇軾《題西林壁》的名句，以看山為喻，說明要看清事物的本質，必須跳出圈外，與事物保持必要距離，與「當局者迷，旁觀者清」的意思相同。

中華民族先祖留給我們的智慧，博大精深，《易經》內容被時下一小撮大師用作賺錢工具。此一時，彼一時也。時勢不同，情況也會隨之改變，必須懂得因時因地制宜的道理，不能單靠甚麼星座或生肖來判斷未來運程，因此我們不能用迷信偶像的形式去尋找機遇。正如病人不能用同一處方醫治，最近很多人用中醫藥治療新冠後遺症，醫師也是按每個人體質用藥。《黃帝內經》五運六氣和五行陰陽同源，資深中醫師和玄學八字高手會同樣找出所在一切關係，提出治療及趨吉避凶的方法，以做到未病防病。

對於井底之蛙，不能跟牠談論大海，因牠們的生活環境受局限。同樣地，有些人自覺高人一等，自以為是，遇上這些傲慢、孤陋寡聞的人，不能跟他討論大道理，因為他們的眼界和知識面太狹窄，沒有包容平等去聆聽及接納別人意思。

俱收並蓄，待用無遺。好像古時中醫師會上山採集藥材，務求品種多樣，以備不時之需。研究玄學的人，也應該對風水八字面相生肖手相等各種學說多多學習，有需要時就可拿來應用。正如謀事要成功，不能單靠孔武有力、強橫堅忍，還得適應形勢，相時而動。