陳曉東買單程票返港Happy　慫恿囡囡逃學睇騷

歌手陳曉東因為疫情，3年後才回流香港，除了推出新廣東歌，本月22日也會在西九舉行戶外演唱會，他指粉絲經常在其社交網chur爆問幾時出歌？出時開演唱會？他笑說：「好似追債咁，但原來佢哋一直喺我身邊，冇離開過我。」首次在戶外開騷，希望不要落雨，他已閉關操練，他說：「我一開騷就搵健身教練不停糟質我，我對自己有啲要求，等狀態好啲。」但他無意騷肌，他笑說：「演唱會嚟㗎，唔使咁刻意。」他覺得十月天氣依然是熱，所以他叫觀眾自備風扇和水槍。

東東因為太掛住香港，此行是買了單程機票：「今次想留耐啲，以前一年返嚟幾次，嗰時諗住去一轉就返，點知會留咗咁耐，因為返上去要隔離，又唔知買唔買到機票。」雖然他笑言是「放監」、「放虎歸山」：「我仲喺度Happy下先！」但其實他心好忐忑，因為太太跟兩個女兒在北京，他笑言曾叫女兒逃學返港睇騷：「佢阿媽唔制，話仲『畀學費20幾萬，除番開一日學冇咗3千幾，你諗過先』，搞到我冇得反抗。」

東東對香港有份情懷：「返嚟見到熟面口，對呢個地方有特別感情。」對很多歌手藝人都北上發展，他指依家的心態是完全隨心，他說：「冇任何壓力、冇任何束縛，咁嘅工作狀態我最鍾意。」他表示經歷過不同階段，試過很多不同挑戰，他會開始尋找答案，他說：「跟住條路想點行呢？好多嘢唔再單純係為咗賺錢，依家我想做啲嘢，好似我想做廣東歌，想開騷，對我嚟講係有一種意義。」

近年演戲較少的他坦言推了幾個劇本，他想揀合適的戲才演，他說：「有啲角色唔想再拍，譬如太偶像劇，我覺得唔啱年紀，喺戲裏面想做番啲啱自己嘅角色。」雖然他有副童顏，但大家知道他有一定年資，他都想拍番部港產片，他說：「我都好想嘗試做吓CID，香港最叻拍制服戲，都想做吓警察、律師呢啲角色。」事實上他覺得私底下自己都幾似律師，由08年開始他就開始處理自己的工作事務，加上他自己有公司，由歌曲版權、演出、戲劇、演唱會等合約，全部由自己過目和簽署，他說：「我要服務對等，清楚知道要做乜，基本唱片成個製作流程，我全部都知道，我覺得做藝人去到某個階段，唔可以淨係識唱歌，一定係要懂得後面的運作，先可以幫自己做一個最好嘅選擇。