巴黎朝聖引發時裝車禍　陳瀅喪食反擊：瘦唔一定靚！

獲無綫力捧的陳瀅，早前請假飛往法國巴黎出席時裝周活動，8日行程盡情吃喝玩樂，不過其打扮卻遭狠批引起「時裝車禍」，但她就霸氣回應：「瘦唔一定就靚！」

陳瀅日前結束假期低調返港，並預告本月13日「出關」見人。談到巴黎之旅，她打趣說：「巴黎好塞車，我大部分時間係行路，所以喪食蝸牛同飲紅酒都冇肥到。」由於在港習慣與口罩為伴，她說：「抵埗時見冇人戴（口罩），我都花咗半日時間去適應，冇咗口罩感覺好赤裸！」

對於有網民不留情面，狠批她在巴黎期間的造型引起「時裝車禍」，陳瀅並不認同，更表示：「3年前我都出席過巴黎時裝周，我同造型師都想有啲分別，況且女神裙喺香港我都着得多，今次嘅誇張造型我好鍾意。（網民話你咁着係自暴其短？）我唔介意露肉肉嘅手臂，冇人話女仔一定要瘦先好睇，只要愛惜自己嘅身體，同埋有自信嘅話，我覺得點着都可以！」

返港後她將「收復失地」，全力投入催谷孭飛劇《美麗戰場》宣傳。劇集踏入第二周，將交代她因父親幫「細妹」蔣家旻母女搞到一身債務，債主臨門被迫輟學，終於肯與「經理人」陳山聰簽約，並在對方慫恿下參加選美，並拍廣告賺得第一桶金！而她與「男友」張馳豪愈走愈遠，社會環境迫令她日漸「黑化」。談到角色性格被指太天真，陳瀅解釋：「都有好多十幾歲嘅小朋友未見過世面，嚟緊交代3年後角色嘅變化會好大，大家拭目以待。」對於被傳曾推劇，她透露已有新劇本在手，稍後便「復工」。