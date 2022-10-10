【遇上小王子】林青霞公開畫作：願做只畫玫瑰的人

誰不愛美？「大美人」林青霞現在追求的美，非在華衣美服上，寫作及作畫的滿足感，已是追求美的歷程。近日她在專欄中說起和玫瑰的緣分，自言一生收花無數，但從不是愛花之人。之前舉家在澳洲，大女從玫瑰園回來，捧着不同品種的玫瑰花，叫林青霞嗅一下：「我為了捧她場，認真的聞了一下，第一次聞到玫瑰的香味，每一朵花的香都不同，非常驚訝。」更令她好奇的，是該玫瑰園來者不拒，鮮花任取零收費，就是這份好奇，帶着女兒和外孫，上演林美人進玫瑰園。

玫瑰的品種多得超出林青霞想像，知道男主人只憑一份熱愛，獨自打理園中1650棵玫瑰樹。收花和買花，感覺大不同，自選心儀的玫瑰盆栽，滿心歡喜：「把茶杯、酒杯、水杯和小瓷罐都找出來當花瓶，大大小小、高高矮矮的擺在我臨時的小圓書桌上，像個小花園。午後金黃色的陽光斜斜的映照在花朵上，我的玫瑰欣然迎著陽光，彷彿向它訴說『是的，我知道我很美麗。』」

玫瑰壽命短，林青霞想留住最美的一刻，拍下來畫下來，瞬間變永恒，彈指間，愛上了玫瑰：「以前人家問我喜歡甚麼花，我總是不確定的說粉紅色的牡丹，其實對牡丹也沒甚麼研究，現在我可以非常肯定的說我喜歡玫瑰。仔細了解一下，原來香水大部分是玫瑰花研製的，玫瑰除了可以泡茶喝，可萬萬沒想到它也可以做成藥，治頭痛、眼痛、耳痛、嘴痛各種痛症。」

林青霞對玫瑰的聯想，是把玫瑰寫活了的法國名著《小王子》，瑰麗萬千，她獨愛《小王子》的野玫瑰：「比起園藝家栽種的、花店裏朵朵完美的玫瑰，我還是欣賞小王子的野玫瑰，我喜歡野生、自然成長的花，總感覺太多修飾反而不美了。玫瑰園的花，朵朵都是獨一無二的，生動得彷彿是在跟你對話。」她更說中國文學或國畫中，以玫瑰為題的不多，所以她想做一個「只畫玫瑰的人」。說回玫瑰男主人，兩次拜訪，聽了他的故事，林青霞被對方一句："I'm a humble old rose grower."（我是個呵護玫瑰的謙卑老人）而觸動，想起「小王子」的純粹，畫玫瑰的她，也畫了這位她心目中的「老王子」。