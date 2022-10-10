東方日報C1：趙今麥趙露思小花崛起　人氣榜踢走影后

最近內地知名搜索引擎發放「2022年部分演員劇播期間百度指數日均值」排行榜，按照藝人主演劇集播放期間，網民每日搜索該藝人的次數作排名，頂流男神肖戰主演劇集《餘生，請多指教》，憑13萬「日均指數」登上榜首，王鶴棣憑劇集《蒼蘭訣》以12.7萬排名第二，頂流女星劉亦菲則憑《夢華錄》以12.5萬的搜索次數排第三名。

不過，這次排行榜的最大亮點並非落在三甲位置，而是趙今麥和趙露思兩位小花！年僅20歲的趙今麥憑劇集《開端》衝上第4位，「日均指數」有11.9萬；23歲的趙露思則憑劇集《星漢燦爛》錄得9.4萬搜索次數，排名第6。

趙麗穎慘敗

此排名榜直接反映藝人的人氣度，不過多年來被封為「劇后」的趙麗穎及高圓圓，就連「三金影后」周迅都要「行埋一邊」，3位頂級女星今次竟十強不入，實在令人大跌眼鏡，尤其趙麗穎的《幸福到萬家》及高圓圓的《完美伴侶》播放時鋪天蓋地宣傳，氣勢十足，但原來人氣及熱度卻跑輸兩位小花。

一代新人勝舊人，話題十足，另有不少網友發現肖戰憑《餘生》奪冠，惟同樣有份演出該劇的楊紫卻未有上榜，而迪麗熱巴與任嘉倫主演的《與君初相識．恰似故人歸》播出時同樣熱度十足，但熱巴亦是榜上無名，令人嘖嘖稱奇！有指部分藝人的粉絲在各項數據過分「灌水」，連累偶像被踢出名單，官方亦指出部分藝人因「數據異常」而未能達標上榜，此舉激起熱巴及楊紫粉絲的不滿，炮轟排行榜不公平。

另一邊廂，榜上排在第20位的周迅人氣似乎稍遜，不過工作依然排得密密麻麻，日前其主演新劇《不完美受害人》發放新劇照，飾演律師的她與「星女郎」林允搭檔。林允向來有「旺拍檔」的體質，與劉亦菲主演《夢華錄》就助拍檔的人氣更上一層樓，未知今次這位幸運星，能否帶挈周迅人氣反彈？

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