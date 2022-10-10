【IB攻略】IB中文A Paper Two備考貼士

隨着IB考綱的調整，中文A Paper Two論文在時隔三年之後再次回歸。相信Paper Two的出現，給考生們帶來了不小的挑戰。雖然很多學校已經開始針對自選的文學文本進行教學和分析，但仍然有不少學生反饋，對Paper Two的考試內容以及如何備考一頭霧水。因此，今天的文章將會針對Paper Two論文的備考和複習出Tips。

1.熟悉文本的主題

Paper Two的分析雖然是圍繞着六道考題，選其中一個進行展開，但是分析的核心，仍然基於所選修的文學文本。作為文學文本，是作者精心設計和編排撰寫而成，不可避免地反應或影射出當下社會的特徵或者問題。考生在學習文學文本的時候，必須對於文學作品背後的時代、作品的主題以及作者的創作目的瞭然於胸。比如小說《活着》，學生必須清楚小說圍繞着對活着意義的思考、對人生無法逃離苦難的揭露，以及於面對苦難應保持樂觀心態這三大主題來展開，了解這個基本的主題方向，可以確保考生在分析的時候，不會偏離文學文本核心主題，也能更充分地表達對文本的理解。當然這還遠遠不夠，除了時代性，文學文本也超出了時代，一些永恒的主題也同樣會在文本中出現，比如性別的不平等、自由和正義、戰爭、成長等等的主題，也能夠在文本中出現，考生應該對這些延伸出來的主題也有所感知和思考，這樣才能夠進一步加深對所學文學文本的鑑賞和解讀。

2.精確審題找准題眼

對文本的熟悉是第一步，那麼審題就是關鍵的第二步。很多考生學習完文學文本之後就會記住不少的例子，然後在選擇題目時，自然將例子往上套。這種方法並非絕對不可取，但是前提是要慎重審題，切忌為了套例子而曲解題意。建議學生尋找出題目的切入點和字眼，然後簡單列完框架再選擇例子展開分析，以避免漏掉題目的重點或者曲解題意。下圖分析格式，可供參考。

3.圍繞手法展開分析

找准題眼，扣準主題就可以基於文學作品的情節和內容展開分析。然而，分析的時候不能只是片面地以情節來回應題目，須圍繞手法來展開。手法和文學文本的內容應該是相輔相成的，不能只有情節沒有手法，也不可只有手法，而缺少原文的引例，二者缺一不可。因此考生在平時，除了要清楚文學作品的一些常用的分析手法，同時最好也單獨疏理出每部作品的特色手法和相應例子，以在手法分析部分突出亮點並有足夠例子加以支持。

希望以上的三個Tips能夠讓考生們更清楚自己的複習重點，幫助大家更快地掌握Paper Two 論文。勤能補拙，別忘了反覆練習和大量組合整理也是重要的一環啊！理論到位，實踐才能順利上手！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣