梁朝偉同導演黃東赫秘密會面　加盟《魷魚遊戲2》？

5奪香港金像獎影帝、3膺台灣金馬獎最佳男主角，梁朝偉絕對是香港影壇傳奇。偉仔日前獲韓國釜山國際電影節的邀請出席電影節，他現身紅地氈時，其迷人眼神加上派韓式心心，令當地Fans幾近瘋狂。但他在出發韓國前，接受內地訪問表示：「這是我演戲的最後一個階段了。」立即引起網民揣測，到底他指的最後階段是想演甚麼。

偉仔電視圈出身，他在韓國接受訪問時表示，最希望是重返電視圈拍劇，回到初心，他說：「我冇特別諗過嘗試啲咩角色，演一啲我以前冇演過嘅角色。」他又說：「唔知點解我最近好想重新拍返電視劇，因為我自己係喺電視台開始我嘅表演工作，最初我係由電視劇開始，依家呢個階段我好想再試吓重新做一次電視劇個感覺係點。」

不過，偉仔拍劇未必是返娘家TVB，皆因他今次韓國之旅，其中一個行程就是與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會照片，令網友相當興奮。只見相中偉仔和黃東赫在熱烈討論，有講有笑，貼文又寫上：「Ready for《 Squid Game?》Let's play Squid game!」好多Fans即推測偉仔是否要加入《魷魚遊戲2》。