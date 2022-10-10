MIRROR官宣出新歌　宣傳海報同BTS廣告相有9成似

人氣男團MIRROR於7月底在紅館發生墮屏意外，12子休息2個月後陸續復工。MIRROR官方社交平台昨日（9日）上載了一張照片，宣布MIRROR今日正式回歸，推出新歌《We All Are》，而宣傳照卻被網民發現有抄襲韓國天團BTS的廣告相之嫌。

相中所見，MIRROR 12子分別坐在台階，對住鏡頭Chok甫，即令鏡粉陷入瘋狂，但有眼利的網民發現MIRROR的宣傳照，跟2020年BTS 的一個電動車代言的廣告照十分相似，因為BTS的廣告照中，都是與MIRROR成員同樣的坐在台階上，加上背景十分相似，同樣是天空，只是色調不同，所以令人覺得MIRROR今次的宣傳是否向BTS致敬，有網民更在討論區留言：「【突發】BTS疑似抄襲MIRROR新歌！」實行掉轉來講，十分搞笑！

而今次新歌《WE ALL ARE》由徐浩作曲及監製，隊長Lokman就特別為歌曲下了註解，他說：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」

在單曲封面成為城中熱話，坊間亦有很多人發現MIRROR的Logo改變了，花姐說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊境，看到自己，更了解自己。」

為了新歌，12位MIRROR成員用上了3天的時間拍攝MV，當中各人拍下他們的生活日常：Lokman練舞、AK製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo跟大笨狗玩樂、Edan彈琴、Ian彈結他、Jer聽歌、Jeremy種植物、Stanley洗面、Alton砌模型、Tiger彈結他、Frankie睇書，各人都罕有地將台下最真我的一面呈現在鏡頭面前，讓樂迷有機會看到他們的生活日常。除此之外，MV中更見12子站在明媚陽光照耀的空間裏，充滿朝氣地走在一起合唱，相信這是一眾樂迷期待已久的畫面。

其實在鏡頭以外，可見MIRROR眾人同樣精神抖擻、專業地參與拍攝，細心聆聽導演及工作人員的指導後，以最佳姿態演出每個畫面，而且很多場口以不同角度拍攝，都能在2 Take內完成，可見12位成員都已經準備就緒，再次為他們的事業奮進打拚。