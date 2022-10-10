大閘蟹饌Ｉ：酒店出品

10月除有啤酒節，還有香港人最期待的大閘蟹登場，豐腴多膏的大閘蟹，滋味無比，多樣化蟹粉小菜又夠吸引，率先為大家介紹酒店出品的大閘蟹蟹饌，大家看看可有心水選擇。

別出心裁

多年來，蟹粉菜式經常推陳出新，好似香港尖沙咀凱悅酒店高級中菜廳凱悅軒由現時至11月13日，推出大閘蟹和創意蟹粉菜，清蒸大閘蟹選用4至6両的江蘇大閘蟹製作，原汁原味。菜式有經香片茶煙熏的蟹粉煙熏流心蛋，配以蟹醋啫喱來吃，剛好中和油膩。以煎糯米雞作靈感的香煎珍珠糯米鮑伴蟹粉，以糯米包南非十頭鮑再煎，和菠菜苗及蟹粉一起吃，鮮香軟糯。外還有芙蓉蟹粉花枝球、脆香大閘蟹蓋、黃金蟹粉羊肉脆卷和石鍋蟹粉炒絲苗，每道都有驚喜。

邊食邊聽爵士樂

在高級餐廳用餐，配悅耳音樂，胃口更佳。香港美利酒店於10月14日、16日、21日及30日晚上推出上海蟹宴爵士樂之夜，客人於宴會廳內享用8道菜上海大閘蟹宴，包括每位2隻清蒸原隻江蘇大閘蟹、酥炸蟹粉釀蟹蓋、鮮蟹粉竹笙扒菜苗、西施海皇燴燕窩、花雕醉乳鴿、飄香荷葉飯及桂花薑茶湯圓等菜式，客人加指定價錢，可配陳10年至20年的女兒紅和或花雕酒，同時間場內會有現場爵士樂表演，邊聽邊吃最開胃。

75折套餐

除了創意設計，傳統的大閘蟹饌仍然有捧場客。尖沙咀金域假日酒店龍苑中菜廳由現時至11月30日推出大閘蟹及主題菜式，紫蘇籠仔蒸大閘蟹配以陳25年花雕，別有一番滋味。其他還有蟹粉百花釀遼參、陳年花雕鹽焗大閘蟹、金沙大閘蟹、生拆蟹粉豆腐羹、蟹粉鍋巴、蟹粉海皇煎米粉和毛豆蟹粉豆腐煲等單點菜式。另外，餐廳有供應6道菜的大閘蟹優惠套餐，當中有生拆蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、清蒸大閘蟹、吉列大蝦球配蟹皇醬伴蒸花卷、翡翠蟹粉龍躉球、薑米蟹粉炒飯及黑糖薑茶湯圓，提早1日預訂（2位以上），可用約75折價惠價享用，加$100更可暢飲紅白酒及黃酒2小時，感覺更抵。

專人拆蟹

肥美膏香的大閘蟹，吃一隻又豈會夠喉？香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒於現時至10月23日推出大閘蟹宴，當中包括黃金大閘蟹蓋伴醬油蘿蔔、竹笙木耳花膠羹、每隻約4両的大閘蟹3隻，品嘗大閘蟹後來一杯棗皇薑茶去寒，再吃蟹粉蟹肉扒豆苗和砂鍋薑米蟹粉炒飯作結。意猶未盡的話，可用優惠價加購4隻4両重的大閘蟹作堂食。客人於指定網站預購星期一至四的大閘蟹宴，免加一及茶錢。想吃蟹又懶得拆？餐廳貼心地預備拆蟹師為大家服務，食蟹就更方便。