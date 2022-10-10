與「博士」重聚場面感動！米高霍士自爆母親兩周前離世

荷里活80年代經典賣座片《回到未來》（Back to the Future）是好多人的「集體回憶」，片中男主角米高霍士（Michael J. Fox）和飾演「博士」的基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）絕對是銀幕上的「最佳拍檔」。而他們前日（8日）在紐約漫畫展Comic Con中的《回》座談會上重聚。場面感人！

片段中米高先出場坐在梳化上，之後接着基斯杜化出場，米高即時起身上前與他擁抱。立即贏得現場Fans如雷掌聲！他們除了在座談會上大談拍攝3集《回到未來》的感受之外，61歲的米高亦透露92歲的母親Phyllis Fox早前不幸離世的消息。據知她於上月底在睡夢中安詳離世。他表示當初游說母親讓他接拍《回》，並憶說當時的情況：「我當時23歲，而我打畀身在加拿大嘅佢（母親），我講：『佢哋想我拍攝呢部史提芬史匹堡（Steven Spielberg）電影，但我要喺夜晚拍攝，而日頭就拍《Family Ties》（劇集）。」母親當時好擔心他日夜開工會好攰，但最終他亦接拍《回》。他說：「我當時同母親講：『我為呢種攰而活，唔成問題。』米高表示到兩周前母親離世時仍是認為他拍《回》是壞主意。他笑說：「佢喜愛套戲，不過佢啱，真係好攰。」