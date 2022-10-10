新手破風之旅　超多靚景好打卡

趁着秋涼又適逢多條單車徑網絡開辦活動，當然要趁機來一場破風之旅。而本地有多個踩單車好去處，無論你是新手練習或是達人賞風景，總有一條路線適合你！今次我們邀請了單車KOL Athena同大家一起踩單車，旅程會由大埔海濱公園起步，再去吐露港海邊，接着到科學園金蛋，最後到達雙子橋看絕美日落；全程加上打卡時間約2小時，沿途美景多不勝數。

Start：全港最大海濱公園

單車遊旅程起點會來到大埔海濱公園，佔地22公頃屬本地最大的海濱公園。遊樂設施齊全，設有昆蟲屋與多個主題花園，更有單車亭方便大家租單車使用，加上有多個打卡點，所以非常適合單車遊人士。當中的海濱公園著名地標──香港回歸紀念塔，所在地乃當年英國接管新界時英軍登陸之處。紀念塔的建築設計特別，大家還可以登上塔頂遠眺公園與吐露港的美景，令人心曠神怡。踩前少少更可到達海濱長廊與觀景塔，沿途可欣賞獨特景致與稀有的桂葉黃梅、大果西番蓮、依蘭和金花茶等的本地與外來植物，大飽眼福。

Check Point：公路海旁無盡海景

沿住海邊踩約15分鐘就見到第一個打卡位──大埔鐵路碼頭。這裏以前是大埔滘站轉乘來往塔門等渡輪的碼頭，如果時間尚早不妨落車欣賞風景，觀看白鷺群劃過天際，美不勝收。沿途繞着吐露港而行，除了欣賞無敵海景外，單車徑兩旁也設有可供大家補給食物與飲品的小攤子，方便大家補充能量。大家可在這裏感受海風吹過，一掃悶熱的感覺。繼續前行就會來到白石角海濱長廊，海濱長廊設有望遠鏡，大家可多角度欣賞吐露港景色！

Check Point：科學園巨蛋地標

踩出白石角海濱長廊後，便來到2001年落成的科學園，建築的設計概念參照大學校園，並以電子科技為主題，重點的著名地標「金蛋」是大家都不能錯過的打卡位。「金蛋」是以光纖之父高錕命名的會議中心，因外形猶如金色巨蛋而得名。「金蛋」位處於科學園二期的中央位置，附近的大型中央水池也一併是打卡熱點。需要注意這裏假日比較多人，車友須多加留意。

Finish：雙子橋欣賞日落

最後到達單車遊的終點站──雙子橋，剛好是黃昏時間。這裏是位於沙田城門河、俗稱孖橋的地方，西橋有單車徑供單車行駛，東橋只限行人並設有長椅，坐在長椅上稍作休息，欣賞路旁的風景也是此旅程的一大樂事。一旁的山群染滿落日餘暉，金黃色澤的山景與建築群映襯着踩單車的人，光影對照別有一番風味。如果還有空閒時間，不妨等到入夜觀看亮起萬家燈火的浪漫夜景。

美女達人溫提踩單車注意事項

出發前：

‧戴備顏色鮮明、大小適中及符合標準的頭盔、手套等的安全保護裝備。

‧宜穿專門貼身衣物與有柔軟墊片設計的單車褲，踩車過程中會讓自己更舒適。

‧不要穿着太多鞋帶的鞋，因為鞋帶有機會纏着腳踏或鏈條，可能會釀成意外。

進行時：

‧在單車徑上踩單車時應注意道路規則，不應左穿右插與逆線行，過馬路要落車推車。

‧單車徑路段變化多端，當遇到落斜要注意，應使用刹車掣控制車速，同時亦不應再踩腳踏，讓車溜着前行即可。

Athena's Profile（IG@athenachan）

參加了專為女騎士而設的Rapha Women's 100，踩畢全程100公里的賽事。平日亦愛踩單車打卡賞風景，發掘各處香港美景。