鄭伊健壓軸唱Live騷　經典《如果天空要下雨》點解首唱現場？

歌手鄭伊健將於下月（11月）於紅館舉行的6場演唱會，門票於日前開賣4小時迅即售罄，

而他昨晚（9日）率領梁釗峰、馮允謙（Jay）、黃淑蔓（Feanna）和雲浩影（Cloud）舉行《Media Asia x Music Gig Oline》線上音樂會。

音樂會上先由釗峰與Jay打頭陣演繹一曲《火燒心》，之後再由Jay聯同兩位師妹Feanna及Cloud合唱一曲《Say Something 》。Jay笑言Feanna比他先加入公司，自己是師弟，後來他再唱出新歌《Take A Breath》，是他首次公開演唱此曲。

來到鄭伊健以壓軸嘉賓身份出場，即引來全場歡呼聲，兩位師妹指伊健為大前輩，氣場很強，Feanna説：「我最初唔敢同佢講嘢，同佢對望嗰陣佢又冇同我笑喎。」伊健笑言若對她笑擔心令她感覺遇上「鹹濕鬼」，當問到對師妹有何提點時，他説：「佢哋依家已經好好，以前我哋入行好多限制，好多人會畀好多意見，其實做番自己就得。」之後3人合唱一曲《如果天空要下雨》，伊健坦言此曲從未試過唱現場：「每次做演唱會會喺我個List入面，但每次都畀我幕後團隊踢出局。」他更笑稱自己職責是於台上演出，其他事情冇權話事。

同場的Jay及釗峰坦言非常羨慕Feanna和Cloud能與伊健拍戲，釗峰說：「伊健之前拍完《深宵閃避球》，如果拍套戲佢做我哋籃球教練就好。」伊健即打趣表示不可行：「唔得㗎，因為係人都知我唔識打籃球，哈哈！」而Jay則表示很想幫伊健寫歌。眾師弟師妹之後向伊健送上寫有「一生幸福」四字的日本清酒，預祝他11月紅館演唱會成功，最後由眾人合唱一曲《Together》，為音樂會畫上完美句號。