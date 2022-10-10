秋冬人氣聯乘　白波鞋來襲！

雖然深秋讓人聯想到大地色或深沉一點的色調，不過簡約的純白色依然是運動風及簡約穿搭的主流色彩。尤其是純白色波鞋，更加是永恒經典的時裝配搭。不少潮人或Model出席公開場合或私下穿搭，都愛以白波鞋示人，只因百搭易襯、永不過時。好似以下3款聯乘作，就絕對是今季不可忽視的爆款，鞋頭不妨揀番對襯吓衫！

阬水機能新作

由潮流大神高橋盾所主理的UNDERCOVER，經常與Nike合作推出聯乘鞋款，今回帶來的全新Air Force 1 Low聯乘系列，注入品牌拿手的機能性獨特元素，重新詮釋這款「剔牌」旗下街頭不敗的定番經典。一系列三色當中，就有兩個白色版本。其中全白就最易駕馭，而另一款白色鞋身襯紫金色鞋領，中底加入潑墨細節的設計亦超搶眼。設計方面，今回的中筒鞋型取材自1992年的ACG機能鞋款Air Revaderchi，一體式鞋舌則是源自Nike另一經典作Huarache，搭配Gore-Tex防水面料，戶外風與懷舊元素共冶一爐。加上鞋舌有UNDERCOVER標誌，鞋帶扣刻印着Chaos及Balance等字樣彰顯了雙方的合作身份。

曼聯粉絲之選

英超足球聯賽近日舉行得如火如荼，作為球迷除了睇波支持，也可以球鞋力撐心愛球隊。適逢時尚品牌Paul Smith近日攜手Adidas及英國曼聯足球俱樂部，推出限量款Stan Smith運動鞋，單是三方合作已是強強聯手，再加上史密斯x史密斯，感覺就更有趣。這款看似簡單的小白鞋，暗藏設計心思。首先是左右鞋舌分別印有Stan Smith和Paul Smith的聯名浮雕識別，鞋面則印有雙方名字。而曼聯標誌性的紅魔標誌則呈現在後跟鞋領標籤上，而球隊的紅白灰條紋配色則巧妙地出現在鞋墊、鞋舌內側和鞋帶末端，低調設計中充分展現極為細膩的細節巧思。這款新作全球限量1946雙，這個數字恰巧是Stan Smith和Paul Smith共同的出生年份，具有象徵代表意義，曼聯忠粉不可錯過！

變奏新配色

玩經典變奏，又豈止以上兩大品牌的專利？New Balance同樣是這方面的高手。繼重塑多款經典鞋款後，品牌再次發揮這種新舊融和精神，與日本潮牌Beams Boy合作推出女裝運動鞋574 Legacy，將現代元素融入品牌長青Basic鞋款574當中。鞋身採用白色為主色，但左右腳的鞋側N字Logo、鞋面滾邊、後跟標誌、鞋帶尖端及鞋墊均大玩黃綠不對稱配色，視覺上清爽悅目又容易配襯，難怪未上架已經引來女生注目。