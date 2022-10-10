衛詩雅Tube Dress驚走光　Heidi自嘲「小饅頭」

藝人衛詩雅（Michelle）與李靜儀（Heidi）今午（10日）現身尖沙咀出席活動。身穿Tube Dress現身的Michelle受訪時怕走光，竟然出手「抽裙」，她解釋自己近日消瘦不少：「我係刻意減磅，希望開工拍戲前維持到好狀態，開工後會一路減，因為忙嘛。呢排化妝，造型師都讚我皮膚好，易上粉。」

她又指自己研究出一套美容心得，打算日後於網上分享，又偏嘴表示：「真係要努力搵錢嘞，呢排花費好大，搬屋用咗5位數，今日又禍不單行，出嚟時跌爛咗個電話，搞到冇針紙幾乎入唔到場，等間又要去買電話嘞！」幸而手頭上有3個劇本任揀：「分別係沉重、喜劇同驚慄片，以前我好鍾意拍沉重戲，因為可以挑戰演技，依家就希望拍喜劇，令人發笑係種福分嘛。」

Heidi同樣性感打扮，且透露稍後將拍攝一部動作片：「所以我跟人學緊功夫，戲裏面我需要用鉸剪腳騎上男演員身上，然後撻低佢，學好功夫都可以防狼。（好多男人埋你身？）都驚嘅，之前拍《假冒女團》都學過功夫，可惜未有機會用得着。」

對於有網民指她身材「再度發育」，樣子亦有進化，Heidi解釋說：「係咪話我靚女咗呀？可能長頭髮，加上我做緊美容療程，所以皮膚緊緻咗啫。身材方面我不嬲都係『小饅頭』，可能影相角度問題，有少少陰影，睇落唔有啲唔同。網民話見到張相好驚，其實好小事，大家都係留意番啲好身材嘅女星啦。」