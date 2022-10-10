薛家燕稱《真情》係人生轉捩點：令更多中年女士談戀愛！

藝人薛家燕於無綫綜藝節目《我們的主題曲》的處境劇歌曲主題任嘉賓，席間獻唱《皆大歡喜》古裝及時裝版主題曲，又孖住Sherman及蔡愷穎（Lolita）大跳十字步，曾參與《皆》及《真情》的家燕，指演出《皆》劇4年多感到很開心，尤其對拍攝食飯戲最為難忘：「劇入面好多場食飯戲，但邊有咁多餸，啲雞同魚都係假嘅，演食飯戲都係扮扒飯，但如果嗰日好餸，未正式拍都已經食晒！」

至於《真》劇對她來說更是人生轉捩點：「陳寶華（《真情》編劇）寫好姨呢個角色寫到有血有淚，尤其是同貓屎（黃錦燊飾）嗰段戀情，因為嗰段時間好少中年女士敢講畀人聽自己有戀愛，影響到好多中年女士覺得可以談戀愛，唔會怕畀人笑。」家燕姐又笑指當年很多女士剪「好姨頭」：「證明嗰時好入屋。」

而「貓屎」黃錦燊亦有現身節目及分享最難忘場口：「有兩個飛仔喺𨋢度遇到我同好姨，話我『淘古井』，我聽到呢三個字就發晒火，呢場戲好難忘，因為係我啲動作係自己度。」而獻唱《真》劇主題曲的李樂詩，則感恩歌曲成為她的代表作：「嗰陣拎到歌詞時，媽媽要幫我譯音，因為我唔識睇中文，當時我不停咁反覆練習。」