美女預約服務　體貼周到

好多時做會員都會有優惠，只係喺日本做會員唔單止着數多，而且仲艷福無邊，講緊嘅係AV界嘅美女預約服務系列作品，當中嘅囡囡只招待會員，服務體貼又周到，更加會投懷送抱，客人一定冇投訴！

幫手出火

喺MAXING出品嘅《會員制預早三個月預約的家政婦》中，彌生美月係一位需要三個月前預約嘅家政婦，仲要係佢所屬嘅家政婦服務公司嘅會員至可以預約，點解要咁耐先搵到美月上門做家務呢？當然係因為阿妹嘅服務夠晒全面啦！又靚女又好波嘅美月，除咗會洗衫掃地煮飯外，仲做埋陪浴，同男主人大玩浴室激戰！當美月正在抹地清潔，男主人亦可以叫佢用舌頭幫自己清潔全身，兼且幫手出火，最重要係阿妹完全唔會拒絕，中出收場亦冇問題，難怪客似雲來啦！

G奶擦身

由Moodyz推出嘅《超高級中出專門陪浴店》入面，喺一幢商業中心嘅頂樓有一間只招待會員嘅高級陪浴店，而濱崎真緒就係店內嘅當紅陪浴孃，佢除咗美艷迷人，而且身材激凸，更擅長利用一對極品G奶為客人洗擦全身，更樂於提供口舌服務，令客人全身都飽受快感衝擊。雖然真緒係係床上老手，但係敏感度仍然相當高，好容易就會爆發激烈潮吹，噴到四周圍都係濕晒，令客人爽上加爽！

以客為尊

SOD推出嘅《無限制發射OK完全會員制陪浴店》，講述嬌俏美少女唯井真尋變身做會員制高級陪浴店嘅浴花，雖然佢未做過呢個行業，但由於佢本身床上經驗豐富，而且聰明又醒目，獲得資深浴花嘅指點後，真尋就學曉各種陪浴功夫，識得利用泡泡嘅潤滑喺客人身上靈活滑動，又識得洗車地兼玩毒龍鑽，而且佢仲以客為尊，客人要發射幾多次都冇問題添！

簡評

今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意彌生美月主演嘅《會員制預早三個月預約的家政婦》，原因係美月秀色可餐，今次扮演家政婦做家務又要照顧埋客人嘅生理需要，仲過癮係阿妹做做吓家務又要床戰，完全滿足晒男人嘅幻想。