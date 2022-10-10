與何泳芍冒險上山執垃圾　陳若思捱到發燒！

藝人何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）主持的J2真人騷節目《港女野人》，最新一集由Amber及Honey跟隨「環境清道夫」貓哥，到香港三尖之一的釣魚翁及擁有無敵靚景的白沙洲執垃圾，二人為了執拾海岸邊的垃圾，無懼爬高爬低兼跣落斜坡，一行數人拿住廿多袋垃圾，邊爬邊將運回路面，期間更要攀爬及拉着繩索上斜，難怪Honey及Amber同聲表示執垃圾比行山更消耗體力。

Honey透露前後花了約6小時，執拾了共3、40袋垃圾，已有數次執垃圾經驗的她，坦言今次好玩但也觸目驚心：「因為咩垃圾都有，執執吓隻手竟然有啲蟲喺度爬，貓哥話可能係蛆蟲，工作人員仲要我Hold住畀佢哋影，同埋周圍真係好臭，好大陣好似鹹魚味嘅臭味。其實初初執垃圾時都有啲忟憎點解啲人會咁，但貓哥改變咗我，佢話就算你鬧啲人唔環保，佢哋都唔會變得環保咗，反而我哋真係落手落腳去做，身邊嘅人自然會被影響。呢次我沿途執垃圾時，有個小朋友問佢爸爸我哋做緊乜，佢爸爸話『佢哋幫手清潔緊沙灘，將來我哋都可以幫手一齊做』，原來我哋嘅行動真係感染到身邊嘅人。」

而天生不易出汗的Amber，卻因太辛苦而汗如雨下，加上一冷一熱最終發燒收場，但她仍期待下一次再參與：「經過今次，我下次行山都會拎定啲垃圾袋，見到有垃圾就幫手執吓。學貓哥話齋，只要每人都肯出多少少力，啲地方就會乾淨番好多。」