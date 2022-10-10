相信大家都知俄羅斯女模有幾索，其實當地嘅女Coser嘅質素同樣超班，好似Oichi就係最佳人辦，唔單止身材火辣，更神還原好多動漫角色，難怪紅遍Cosplay界。

女模出身

俄羅斯盛產美女，除咗一班仙氣十足嘅模特兒，唔少女Coser亦超索，其中有一位近年冒起得極快，更被喻為俄國Cosplay新星，佢就係Oichi。

喺莫斯科出生嘅佢，有樣有身材有長腿，更擁有一對天然D奶，絕對係模特兒級數。要知道Coser同模特兒嘅分別，在於前者更講求身材要凹凸有致，否則好難還原到ACG中身材火辣嘅女角色。正係因為佢擁有如此出眾嘅身形，加埋時而活潑調皮，時而冷若冰霜嘅形象，令佢格外迷人。不過，有趣嘅係佢投身Cosplay界之前，夢想並非想做Coser，而係成為模特兒，喺中學時期已兼職做模特兒賺外快，直至大學畢業後，便正式投身模特兒界。

人氣爆升

及至2019年喺一次機緣巧合下，佢參與一個Cosplay活動，憑住火辣身材及性感誘人嘅造型，令佢成為全場焦點，不但帶畀佢滿足感，同時佢亦發現自己對Cosplay有着濃厚嘅興趣，便決定展開Cosplay生涯，並同時開設兩個社交平台，畀網民見識到佢嘅Cosplay魅力。

雖然當時佢躊躇滿志，但係事情卻未如佢所預期，究竟原因係當時佢嘅Cosplay造型縱然神似，卻性感度不足，以致未能喺眾多性感Coser中突圍而出。於是佢便以超性感形象示人，結果令人氣爆升，至今年已成功吸納超過60萬粉絲，奠定俄國人氣女Coser嘅地位。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：167cm

三圍：36D-26-36

隨住Oichi嘅性感Coser形象深入民心，佢亦開始利用自己嘅性感魅力，同埋超強嘅網絡人氣全力吸金，就係喺網上售賣更性感嘅Cosplay寫真相。想知有幾性感，就要Click入佢嘅社交網睇睇喇！