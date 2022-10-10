譚耀文父子開拖驚動街坊　警察出手調停

藝人譚耀文早前留守內地工作4個月，期間與張家輝合拍新片《零度追蹤》，近日返港稍作休息後，即有新搞作。前晚阿譚被發現在旺角街頭為新戲開工，據悉今次他將接受新挑戰，夥拍林家熙（Locker）扮演父子，而今次阿譚將有大量感情戲發揮，有指電影公司已鎖定目標到外地參展，助阿譚再創事業里程碑。當晚戲份交代阿譚與Locker這對「另類父子」，於街頭初則口角繼而動武，最後出動警方調停。由於2人嘈到拆天，加上阿譚變身「箍頸黨」箍着Locker，搞到不少街坊停步觀戰「睇熱鬧」。

而為投入角色造型，阿譚變身「長毛」，兩臂滿布紋身，而Locker則染了一頭白髮，加上操肌漸見成績，成功躋身「大隻仔」行列。戲中扮演「泊車佬」的阿譚，遇上扮演外賣仔的Locker顯得「老鼠拉龜」，完全不知道應該如何相處！事後阿譚受訪表示：「詳情留番電影公司公布，不過講到父子情，我細個好鍾意打籃球，成日未做功課就落街玩，返到嚟就畀老竇用間尺打屁股同打手板，所以以後就變乖曬。（囝囝呢？）佢好乖，好彩冇遺傳到我嘅百厭，嚟緊下星期佢放假，太太會帶佢同妹妹去韓國放鬆，留番我喺度開工。」