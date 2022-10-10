洪嘉豪開騷唔客氣　預告拉MC上台

歌手洪嘉豪（Kaho）將於11月12及13日假西九舉行戶外演唱會，9月時孖好友MC張天賦開完九展騷，相隔2個月再單拖開戶外騷一樣掂，日前內部認購爆滿，令他如打了強心針，更有動力打造個值100分的個唱。日前他接受訪問時，坦言曾沒信心開2場達14000觀眾的個唱：「本身冇諗過，只係諗住開場3000人嘅騷，但公司對我好信心，慢慢都畀佢哋說服咗，本月19號就正式公開售票，希望票房大賣。」

談及比MC更快開個人騷，他謙說：「我哋都各自都開騷，其實個騷係年頭已經開始籌備，開戶外騷係夢寐以求，因為我啲歌好混合城市嘅話題，如果喺九展開，覺得就好似入咗另一個空間咁，喺戶外可以有多互動，上次跳舞成功解鎖，所以都會跳舞，依家就練緊。」不過他亦考慮到戶外騷最大難題是天雨，所以求神拜佛開騷日有好天氣及涼風，只是他預告都有照濕身：「就算個天落唔落雨，我哋都會落雨，不過唔係大雨。」問到嘉賓會否是張敬軒及MC，他就賣關子：「睇吓邊個嚟睇就捉佢哋上台。」

Kaho預算11月就「閉關」全力排練個唱，近日忙趕拍英皇賀歲片《超神經械劫案》，在新片中雖然角色對白不多，但屬重要的一角，又感恩可以和同輩的魏浚笙（Jeffrey）及前輩張敬軒及白只結片緣。問到首次拍電影可感壓力大？他竟然說：「又唔會喎，因為好多輩教我，就算要捱通宵都拍得好開心，因為啲工作人員好細心、好照顧我，係一種新嘅見識，覺得有啲難係要跳拍啫。」

至於是否由張敬軒推薦入組？他謂：「係導演搵我嘅，可能佢同我傾偈，發現我嘅喜劇細胞，不過軒哥都可能有幫過口，有佢呢個大哥哥喺度，我會定啲。」

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