【是日通勝】

農曆九月十六

壬寅年 庚戌月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：祭祀、裁衣、沐浴

忌：理髮、針灸、上樑

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、23、47、49

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

金牛座：有暗戀對象應放膽表白，說不定有驚喜答案。

雙子座：愛情運一般，不夠主動會令你錯過脫單時機。

巨蟹座：身心不在狀態，處事易失分寸，出錯機會大。

獅子座：財運特別強，穿着黃色衫可以令你旺上加旺。

處女座：事業運好到極，遇到大小問題都能應付自如。

天秤座：職場上流言甚多，小心說話，以免惹禍上身。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，生活稱心如意，心情大好。

人馬座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

山羊座：求財要依正路，勿鋌而走險，以免觸犯官非。

水瓶座：事業遇阻力，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

雙魚座：謀事要腳踏實地，適宜甩掉不設實際的幻想。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 正財旺

（跌）兔 人緣差

鼠：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

牛：人氣上升，社交活躍，得着要比預期多。

虎：中午開始運勢下降，易與別人爆發爭執。

兔：是日沖煞，運勢極差，人際關係出問題。

龍：愛情運強，跟伴侶相處和諧，甜在心頭。

蛇：財運大旺，一分耕耘有望換來三分收穫。

馬：有伴侶者易跟另一半爭吵，須控制脾氣。

羊：工作表現獲得表揚，但提防人紅是非多。

猴：面露笑容可帶旺人緣， 展現才華好時機。

雞：人際關係差，需用心改善，勿掉以輕心。

狗：財運不佳，花錢如流水，提防入不敷支。

豬：心態積極，心思縝密，工作表現有進步。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

見利忘義有樣睇

人是群體生活，少不免要跟人合作和相處，但不是每個人都會真心待你好，很多時都會有「我心向明月，明月照溝渠」的狀況。

現實社會是以利益錢財行頭，很多人都會見利忘義，毫無道德底線，如果從面相學來看，這些人都會有幾樣特徵。

首先，最易看的是耳後見腮的面相，但因為太過明顯又外露，所以稍微有少少防範心態的人都能夠看出而避之。

鼻子帶勾形的，個人比較計算，自私、自我中心居多，所以利益在他們心裏比甚麼事物都重要。

再可以留意嘴形，如果於面頰比例較小而嘴唇上下都較薄，給人印象是沉默寡言，但其實內心是傲然不群，看甚麼都比不上自己那麼好的。

這些只是表面因素，亦有很多例外，因為不少人演戲非常了得，從面相談吐都表現得像個謙謙君子，道貌岸然，很容易騙過所有人，不過就算他們演技再好，再假裝得多麼大義凜然，時間長了，都會在金錢上露出見利忘義的醜陋真面目。