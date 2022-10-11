《聲夢2》演唱會擬加場！任暟晴快過炎明熹錄歌　瞄準樂壇新人獎

現年16歲的「翻版全智賢」任暟晴（Jasmine）一夜成名，成為《聲夢2》冠軍，賽後一周已走入錄音室灌錄首支個人單曲，下月初更將聯同其他學員開騷，曝光率十足，大有機會成為各大音樂頒獎禮的新人王！

任暟晴於本月2日舉行的無綫節目《聲夢傳奇2》決賽，擊敗賽前被睇高一線的趙紫諾（Sabrina），登上冠軍寶座。雖然今屆學員人氣未及首屆的炎明熹、姚焯菲等，但無綫想盡辦法力谷，希望繼炎明熹後再捧出另一位新星。

無綫首個目標是顏值較高的Jasmine，她於決賽夜以張學友《我等到花兒也謝了》及林憶蓮《瘋了》應戰，因發揮穩定令人留下深刻印象。當晚她勝出後，兩位總監陳奐仁及郭偉亮表明會為她度身訂造新歌，結果不足一星期便有喜訊，日前他們上載與Jasmine於錄音室的合照，陳奐仁留言：「冠軍出道作品製作中。」，郭偉亮亦寫道：「幫Jasmine錄佢人生第一首屬於佢自己嘅歌，好好紀錄，好好記住，好好紀念！」

猶記得去年炎明熹以大熱姿態勝出比賽後，事隔兩個月才推出首支個人單曲，如今師妹Jasmine於賽後短短日子已走入錄音室錄歌，分分鐘有機會爬師姐頭，成為《聲夢》學員賽後最短日子出歌的學員。

另外，無綫安排《聲夢2》23位學員下月1日在旺角麥花臣場館舉行《聲夢傳奇2「Prom Night」》演唱會，門票已於本月初公開發售，現時僅餘幾張山頂位置門票。由於反應熱烈，有關方面有意加場。至於首屆學員同樣有騷開，將於12月初舉行一場音樂會，除了炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、文凱婷、林君蓮及潘靜文外，王灝兒、吳若希、吳業坤等亦有參與。