爭做「公仔箱」一姐！ 珍妮花安妮絲頓莎拉謝茜嘉柏加鬥足30年

所謂「同行如敵國」，荷里活好多紅星因競爭而成為仇人！例如荷里活兩大女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker），她們都是因為拍劇而走紅，前者90年代憑長壽處境劇《老友記》（Friends）搞笑上位，而莎拉就同期憑「中女聖經」之稱的劇集《色慾都市》（Sex and the City）爆紅！雖然兩人「井水不犯河水」，但由於電視台競爭搶收視加上八卦雜誌「助攻」加鹽加醋令兩位阿姐屢傳不和！

2人多次憑劇集爭《艾美獎》視后，結果1人贏1次，打成平手。而隨着兩劇完結，2人「休戰」多年後，去年2人由「公仔箱」轉到「影視串流平台」上再戰，她們分別有劇集《色慾都市：華麗下半場》（And Just Like That...）與《晨早直播室》（The Morning Show）差不多同時推出。結果，無論口碑、話題以及串流量上，珍妮花的《晨》都贏得漂亮的一仗！有美國小報《國家詢問報》最近就指珍妮花一直不覺得莎拉有才華，而莎拉也不認為珍妮花是與她同等級的女星，由於兩劇都已宣布再添食，兩人都希望自己的劇集新一季收視能壓倒對方。