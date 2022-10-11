馬浚偉郭羨妮12年後再合作　收視口碑甚佳再添食

藝人馬浚偉與郭羨妮(Sonija)合作的港台電視電影《獅子山下-我們的開學禮》上集剛剛播完，除了收視相當佳外，網民的口碑亦相當好，很多觀眾看完都覺得好笑又好睇。此劇是馬浚偉首次為電視電影擔任監製及創作總監，劇中，Sonija會飾演他的太太，戲內更要死，今次是他們繼無綫劇集《隔離七日情》後相隔12年再度合作，網民大讚他們比以前更合襯，靚仔靚女，由於反應甚佳，據知月中他們會「添食」開拍20的劇集《我們的畢業禮》，到時Sonija或會「翻生」參演。馬浚偉接受東網訪問時謂:「好開心，我都有留意網民嘅評語，有製作人同我講話今次水準好好，好多謝佢哋！我會繼續努力。(同Sonija多年後合作感覺如何?)好多回憶返晒嚟，有網民SENT咗《隔離七日情》同《我們的開學禮》嘅相畀我，我哋個甫士真係同當年好似樣，好多謝網民咁有心。」

此外，馬浚偉一直落力培育新人，而今次《我們的畢業禮》他堅持做「傳承」責任，用了超過20個大學生參演，他謂:「佢哋未必有經驗，但係佢哋好想嘗試拍戲同做演員，所以我畀咗好多機會一啲全新嘅學生同埋年輕人！我唔怕佢哋冇經驗，我唔怕佢哋唔識，只要佢哋肯學，我哋就肯教。」

而Sonija接受訪問坦言與馬浚偉合作好開心，她謂:「今次好開心可以參與呢套劇嘅拍攝，今次再同馬浚偉合作，大家依然好有默契，好多嘢一講就明，完全唔使熱身。至於之後的劇集，等我睇完劇本和檔期再決定啦！」