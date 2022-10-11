東方日報C1：MIRROR復出作又抄BTS？

正式回歸的人氣男團MIRROR，推出全新團歌響頭炮，但甫復工即惹爭議，有網民發現新歌宣傳照有抄襲韓國天團防彈少年團（BTS）的廣告相及另一組合EXO的專輯封面之嫌，MIRROR更被嘲「慣犯」，早有多項前科！

自7月底紅館演唱會墮屏慘劇後，MIRROR休團兩個月，最近已為復工準備就緒，昨日終推出全新團歌《We All Are》回歸，令一眾鏡粉歡喜若狂！不過，有眼利網民發現宣傳照與韓團BTS於2020年一個電動車廣告十分相似，由天空背景、白色巨型方塊至服裝都類近，笑問MIRROR是否向BTS「致敬」。網上討論區有人以「BTS疑似抄襲MIRROR」為題曲線嘲諷鏡仔，網民留言：「BTS坐時光機去抄我哋MIRROR」、「鬼叫鏡仔咁紅，畀人抄唔出奇」等，有人則直指：「唔該係就抄足，跳到BTS嘅Level。」暗寸鏡仔未夠班。

Logo歌曲有前科

另外，有網民指出宣傳照的梯級設計，與另一韓團EXO於2018年推出的《Countdown》封面概念相似，成員都是站或坐在台階式布置，但有網民不認同，認為這種風格是日、韓男團常用，只是非常普通的構圖。

鏡仔再惹抄襲疑雲即被翻舊帳，被指已非「初犯」，早於2018年出道時，MIRROR的Logo已被指抄襲BTS隊徽，兩者同由兩個斜邊四角形組成，下面寫有隊名，最大不同之處是一個空心、一個實心。歌曲方面，MIRROR的《WARRIOR》及《BOSS》分別被指跟BTS的《ON》及另一韓團Super Junior的《MAMACITA》概念相似，去年成軍3周年的團歌《All In One》MV，又被爆涉抄襲BTS在美國《格林美音樂獎》的演出，同樣在天台取景及有射燈效果，難怪有網民直斥：「一次就話大意啫！兩次就明抄啦！」

MV呈現生活日常

今次團歌《We All Are》一改以往勁歌熱舞風格，是一首治愈系抒情作品，隊長Lokman特別為歌曲寫下註解：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」MV用上3天拍攝，12子拍下生活日常，如Lokman練舞、Anson Kong製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo玩狗、Edan彈鋼琴等，有指拍攝當日，12子精神抖擻，很多場口以不同角度拍攝，都能在2Take內完成，狀態不俗。

多位成員在社交網轉發新歌，當中Anson Kong說：「有些事情不能釋懷，只能學習與它共存。保持信念，做好自己崗位，事情一定會慢慢好起來。」Tiger亦吐心聲：「無人會知道將來會點，但至少我哋一齊行落去都可以走出一條路，等待大家都沉澱好，我們必定會再出發。」另外，宣傳照中的團名「MIRROR」字樣，中間兩個「R」由向外變成向內，經理人花姐解釋：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊鏡，看到自己，更了解自己。」

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