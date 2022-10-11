渴求真相︱Edan促釋出調查報告　最大願望係Mo康復

人氣男團MIRROR自7月底嘅紅館騷釀墮屏意外後，休團足足兩個月，尋日（10日）推出全新團歌響頭炮，但甫復工即惹爭議，有網民發現新歌宣傳照有抄襲韓國天團防彈少年團（BTS）的廣告相及另一組合EXO的專輯封面之嫌！不過12子一於少理，大家咁耐唔見人，自然有好多感觸想同粉絲傾，當中就數Edan以千字文細訴休團期間嘅心路歷程，更直言「最大最大的願望是希望Mo能夠康復」！

今日（11日）凌晨1時許，Edan撰長文剖白心情，自言充滿無力感嘅佢，一度覺得好無奈，人類好渺小，呢段時代係咁諗嘢嘅佢，就決定要為自己人生賦上意義，並引用所屬經理人公司MakerVille行政總裁魯庭暉說話：「就是專注當下的每一刻，因為人唯一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為，這個道理是魯庭暉先生教我的。」

身為MIRROR一員，Edan同時亦促調查報告能夠盡快釋出：「這段時間很多人都不好過，衷心希望所有人都安好，特別是阿Mo、阿Fung（張梓峯）、Zisac（羅德智）和所有Dancers，而最大最大的願望是希望Mo能夠康復。……最後，希望調查報告能夠盡快釋出，我和大家都一樣，很想很想知道真相。」