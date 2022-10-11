國際資訊科技博覽2022　政府展出40多項智慧城市科技方案

即將舉行的「國際資訊科技博覽」， 政府資訊科技總監辦公室設置的「智慧政府展館」，會展出超過40項有助推動智慧城市發展和改善公共服務的科技方案。

【特約報道】年度科技界盛事「國際資訊科技博覽」將在10月13至16日於香港會議展覽中心舉行，主題包括數碼業務、政府與基礎設施、智慧生活及交通出行。今年焦點之一，是政府資訊科技總監辦公室（資科辦）設置的「智慧政府展館」。資科辦將聯同超過20個政府部門及公營機構，展出超過40項有助推動智慧城市發展和改善公共服務的科技方案，當中運用多項嶄新的創新科技，例如人工智能、大數據、物聯網、智能感應偵測等，不少展品更透過互動方式展示，讓參觀者可親身感受科技在推動城市發展的重要角色。展館亦特別設有與航天有關的部分，藉着國家首次在香港選拔載荷專家這個難得的機會，加深各界對航天科技的認識和興趣。

以「智慧•香港」作主題 涵蓋七大範疇

「智慧政府展館」由資科辦於2019年成立的「智慧政府創新實驗室」（「創新實驗室」）籌劃。展館以「智慧•香港」作主題，聚焦「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧政府」、「智慧機場」、「智慧鄉村」及「善用創新科技應對2019冠狀病毒病」七大範疇，以互動及即場示範形式展示多項與市民日常生活息息相關的智慧城市科技方案，讓各界更能感受智慧城市及創新科技為市民日常生活帶來的裨益。

「國際資訊科技博覽」 – 「智慧政府展館」詳情：

日期：2022年10月13至16日

開放時間：

10月13至15日 – 上午10時正至下午6時正

10月16日 – 上午10時正至下午5時正

地點：灣仔香港會議展覽中心（攤位：1E-A02）

費用：免費

以下是部分展出的智慧城市科技方案。

「智慧出行」

交通數據分析系統：由資科辦聯同運輸署合作開發，利用大數據分析實時和過往的交通及天氣數據，並利用機器學習提供即時及預測未來90分鐘內的預計道路車速及行車時間，讓市民預先規劃行程，避開繁忙路段。相關數據亦在今年4月底起，透過運輸署的「香港出行易」及在政府「資料一線通」網站以開放數據格式免費發放，促進業界研發更多創新應用。

不設收費錶路旁泊車位的物聯網感應器：為了讓駕駛者獲取非咪錶路旁泊車位的實時空置資訊，運輸署於約250個非咪錶路旁泊車位試行安裝嵌入於泊車位地下的感應器，以雷達及地磁感應技術，偵測泊車位是否已被使用，減少車輛在道路上徘徊尋找泊車位的時間。相關空置資訊經「香港出行易」及「資料一線通」網站實時發放。

「智慧生活」

城市儀表板：由資科辦開發，運用超過80個經「資料一線通」網站發放的開放數據，透過互動圖表和地圖展示有關交通運輸、公共設施及服務、環境天氣和城市概況的數據，讓市民更容易掌握城市資訊，同時鼓勵業界利用「資料一線通」的開放數據開發更多創新應用。截至2022年9月底，在「資料一線通」網站開放的數據集超過4 980個。這些開放數據廣受歡迎，在2021-22年度下載量達270億次。

智方便：同樣由資科辦開發，在2020年12月正式啟用，提供一站式個人化的數碼政府服務，讓用戶可使用單一數碼身份，簡單安全地登入和瀏覽網上服務。截至10月，「智方便」的登記用戶已達160萬，提供超過220項常用政府及公私營機構網上服務，包括「電子針卡」及電子檢測紀錄、醫健通、稅務易、續領車輛牌照、查閱水費單、電費單和煤氣單、開立銀行戶口等。

行山安全系統：機電工程署自2019年開始利用一種名為遠程（LoRa）的無線技術建立一個物聯網網絡「政府物聯通」(GWIN)，並在2021年研究在只有微弱或沒有網絡覆蓋的偏遠地區，利用「政府物聯通」追蹤遠足人士位置及提供求救功能的技術可行性。

「智慧環境」

智慧廁所試驗計劃：計劃由食物環境衞生署及機電工程署共同開展，自2021年第三季起陸續在10間食環署公廁安裝各種非視頻式傳感設備，利用「政府物聯通」（GWIN）網絡收集分析多項有關公廁運作的數據，包括人流、濕度、臭味、梘液和廁紙的使用情況、機電設備如乾手機的運作狀態等，提升清潔雜務和維修保養工作的成效。

智能回收箱：它的可回收物品包括廢紙、金屬、塑膠等，亦可自動量度和記錄回收物重量，方便市民進行回收。

「智慧政府」

Bonny 幫你搵政府表格：資科辦的「Bonny」，是「香港政府一站通」網站和「智方便」流動應用程式的聊天機械人，協助市民搜尋和使用政府表格和相關電子政府服務。透過輸入日常用語，「Bonny」便會提供相關政府表格和服務資訊。

智慧政府創新實驗室：由資科辦成立，為促進政府部門採用創新科技，提供平台聯繫政府部門與創科業界（特別是本地初創企業及中小企），協助部門與業界攜手開發創新方案，提升公共服務質素。

「精明規管」及「精簡政府服務」計劃：由效率促進辦公室統籌，旨在推動各局和部門透過應用創新科技，進行業務或規管檢討，以及簡化政府工作流程，持續改善發牌和其他涉及申請和批核的政府服務。例子包括開發網上平台以便提交申請、付款及發出電子牌照／批核通知，簡化申請要求及程序，以及結合「智方便」讓用戶體驗暢通無阻的網上政府服務。

3R搜救方案：香港警務處為了提升登山搜救的效率，研發了由R-Map、R-Watch和R-Cam組成的3R搜救方案。R-Map是由資訊系統部自行研發的電子搜救地圖，而R-Watch使用雙衛星系統技術提供準確的搜救隊伍位置，並提供搜救人員的身體狀況，以確保安全。R-Cam則能夠將現場環境以高清影像傳輸予指揮中心。3R搜救方案可提升搜救隊伍的應變能力及跨部門協調及搜救效能。

自助服務機：香港警務處研發「自助服務機」，讓市民可以自行處理報失案件，以減少報案室排隊時間。「自助服務機」內置光學字元辨識掃瞄器、廣東話語音輸入及打印機以列印報失紙，為公眾提供更便捷的報失財物服務，並減輕報案室人員的工作。

人工智能中式步操學習站：香港懲教署的「人工智能中式步操學習站」以解放軍駐港部隊儀仗隊中式步操的標準動作作為藍本，分析及評估學員的動作數據，如步距、動作角度，從而得出評核分數，幫助學員從動作評分了解需要改進之處，更精準掌握中式步操動作，並會持續收集學員多方面的數據，提升評核準確性和效果。

智能追蹤系統：路政署的「智能追蹤系統」利用無線低功耗藍牙網狀網路，經連結錨及閘道收集電子追蹤器的信息，傳輸到中央伺服器，協助監察工人在隧道內的位置。

智能超高車輛偵測系統：路政署的「智能超高車輛偵測系統」使用了3D光學雷達設備偵測超高車輛，避免車輛碰撞興建中橋樑的臨時門架，保障在臨時門架施工的工地人員的安全。當系統偵測到超高車輛，會觸發沿行車路及臨時門架上的一連串警示燈和警報器，以警惕駕駛者及工地人員。同時，路旁設置了配備高速相機的3D光學雷達設備，會拍下超高車輛的相片，並以人工智能技術識別超高車輛的車牌。在偵測到超高車輛約三秒內，現場的LED顯示屏會顯示有關車牌號碼及警告訊息，並同時向工程團隊手機發送提示訊息，以便採取跟進行動。

農場非法排放執法訓練：環境保護署採用了沉浸式虛擬實境洞穴系統，讓學員在虛擬的環境中體驗針對本地農場非法排放污水的執法行動。學員需要主動收集情報，系統亦會在搜證期間的各個階段指引學員使用不同的工具，以及提供相關知識。這個訓練的特點，是搜證過程的順序會隨著學員的選擇而改變。透過這個訓練，能讓學員建立在環境保護相關法例方面的專業思維，提升學員的實地工作表現。

市區更新資訊系統：由市區重建局開發，系統透過整合市區土地用途、發展密度、樓宇狀況、人口分佈等地理資訊數據，並利用「空間數據共享平台」的三維行人道路網、三維建築物及基礎設施模型等，讓市區重建局可準確地審視和分析不同市區更新方案的可行性，為舊區探索重建復修、保育活化的機遇。

「智慧機場」

登機易：機場管理局的「登機易」是一個無接觸式的自助生物特徵識別系統，旅客在智能登記櫃檯辦理登記手續後，即可建立一個載有其生物特徵數據，以及使用旅行證件和登機證資料的電子身分認證，在通過自助保安閘口及自助登機閘口時，可以使用自己的容貌作為身分認證，為旅客帶來更方便、更快捷的離港程序，並提高身分檢查的準確性。

飛行區地面燈號掃瞄及檢查系統：機場管理局應用此系統，快速掃描飛行區地面燈號，將數據傳送到伺服器處理，代替以往以人手目視檢查跑道燈號。系統能在有限的飛行區維修時間內檢查超過12 700個地面燈號，大大減省人力及改善人手檢查效率不足的問題。

「智慧鄉村」

遙距醫療體驗站：鄉議局設立「遙距醫療體驗站」，介紹如何利用鄉郊醫療科技，協助偏遠地區居民作遙距體徵監測，如血壓、心率、血氧含量、體溫等，並傳輸數據至社區醫生作定時監測，減輕在疫情中難以外出看診的問題，方便偏遠地區居民（尤其長者）接受醫療服務。

山火監察系統：漁農自然護理署自2017年起，在大欖郊野公園田夫仔山火瞭望台安裝一台「山火監察系統」，應用紅外線熱成探測技術24小時實時監察山火。在2021年，漁護署以人工智能、視頻分析和機器人技術研發的人工智能監察模型，為該系統進行升級，以提升監察的效能。當發現山火時，系統會即時向漁護署轄下的山火控制中心發出警報和實時山火資訊，讓山火控制中心更有效部署撲滅山火行動。

「善用創新科技應對2019冠狀病毒病」

「居安抗疫」流動應用程式及電子手環：自2020年2月，資科辦透過採用地理圍欄技術的「居安抗疫」流動應用程式及低功耗藍牙電子手環，在保障個人私隱的原則下協助監察接受強制檢疫人士，確保他們在檢疫期間留在指定處所。

「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式：資科辦於2020年11月推出「安心出行」流動應用程式，為市民提供便利的數碼工具自行記錄出行。為方便市民在「疫苗通行證」下進入指定場所，「安心出行」讓市民在掃描場所二維碼後，自動顯示已儲存的「疫苗通行證」二維碼。資科辦亦推出了「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，供相關處所負責人掃描顧客的新冠疫苗接種紀錄二維碼，以檢查顧客是否符合相關要求。

現場還會設置3D懸空影像系統以展示資科辦的多項抗疫措施。

歡迎業界朋友到主辦單位網頁登記，費用全免！