大家樂向香港認知障礙症協會捐款30萬　助更多患者得到適切支援

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷（右二）及總經理（香港快餐）盧國輝（右一）向香港認知障礙症協會總幹事李雅儀（左一）頒贈港幣三十萬元支票，以支持其日間照顧中心的營運開支。

【營業資訊】大家樂今年6月推出品牌企劃「有大家，就有大家樂」，希望喚起「大家」在大家樂製造的各種美好回憶，得到外界一致好評。企劃的其中一條短片《我的善忘爺爺》以認知障礙症患者為主題，希望提醒大眾多關心身邊長者，藉此加強社會對認知障礙症患者的關注。大家樂更以行動送上支援，由7月1日至8月31日發起「關注認知障礙症患者」捐款活動，每售出一個「招牌焗豬扒飯」捐出港幣一元予香港認知障礙症協會。今日，大家樂宣佈向香港認知障礙症協會捐款港幣三十萬元，以支持其日間照顧中心的營運開支，令更多患者得到合適的治療，有助延緩他們大腦退化速度及維持自我照顧能力。

除了捐款支持，大家樂早前亦已成為香港認知障礙症協會的「認知友善好友」，協助向社會推廣認知障礙症，並由前線分店著手，特意邀請香港認知障礙症協會總幹事李雅儀女士為員工進行「應對認知障礙症患者」的培訓講座，向員工講解認知障礙症的病徵，讓員工在日常工作可多加注意長者的情況，同時亦分享如何為患者提供適切的服務及協助，令患者感受到關懷，從而願意融入社區。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「大家樂分店遍佈香港各個社區，每天服務不同的客群，長者尤其需要大家多加關懷及照顧，我們希望長者到店用餐時可以感受到家一樣的溫暖，延續『有大家，就有大家樂』的精神。」

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀女士表示：「香港目前每10名70歲以上長者便有一名患有認知障礙症，而社會上仍然有部份人可能早已出現症狀，但一直未得到關注及合適的治療。我們相信這與大眾對此症認識不足有關，今次有幸得到大家樂對認知障礙症的關注及支持，並且安排員工接受培訓，同時希望社會上有更多企業加入支持及關注認知障礙症，使更多患者能夠及早獲得評估及診治。」