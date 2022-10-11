堅尼夫再開拍神探系列宣布楊紫瓊強勢加盟

英國導演兼演員堅尼夫班納（Kenneth Branagh）2017年將經典偵探小說《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）再拍成電影並大受歡迎，而今年再接再厲推出另一部《尼羅河謀殺案》（Death of the Nile）同樣受歡迎。堅尼夫將再拍同一推理小說作家Agatha Christie的作品《Halloween Party》改編的電影《A Haunting in Venice》（暫譯：《威尼斯鬼魅》），並宣布強大卡士陣容！

除了堅尼夫會在影片中繼續飾演神探魏柏賀（Hercule Poirot）之外，《格雷五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）的愛爾蘭男星占美杜倫（Jamie Dornan）、諧星Tina Fey、楊紫瓊以及Kyle Allen等都有份演出。影片將於今個月31日即萬聖節開拍並在威尼斯、意大利以及倫敦取景，預計來年上映。故事發生在2戰後的威尼斯，在一個怪異的萬聖節前夕，神探魏柏賀本已退休，並在威尼斯過着退休生活，他不情願地參加了一座鬧鬼的破舊宮殿舉行的活動，期間一名來賓被謀殺後，神探不得不東山復出調查案件。

楊紫瓊近期片約不斷，除了此片之外，亦接拍兩部Netflix電影及劇集《善惡魔法學院》（The School for Good and Evil）和《獵魔士：血源》（The Witcher: Blood Origin）。