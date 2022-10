堅尼夫再開拍神探系列宣布楊紫瓊強勢加盟

英國導演兼演員堅尼夫班納(Kenneth Branagh)2017年將經典偵探小說《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)再拍成電影並大受歡迎,而今年再接再厲推出另一部《尼羅河謀殺案》(Death of the Nile)同樣受歡迎。堅尼夫將再拍同一推理小說作家Agatha Christie的作品《Halloween Party》改編的電影《A Haunting in Venice》(暫譯:《威尼斯鬼魅》),並宣布強大卡士陣容!

除了堅尼夫會在影片中繼續飾演神探魏柏賀(Hercule Poirot)之外,《格雷五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)的愛爾蘭男星占美杜倫(Jamie Dornan)、諧星Tina Fey、楊紫瓊以及Kyle Allen等都有份演出。影片將於今個月31日即萬聖節開拍並在威尼斯、意大利以及倫敦取景,預計來年上映。故事發生在2戰後的威尼斯,在一個怪異的萬聖節前夕,神探魏柏賀本已退休,並在威尼斯過着退休生活,他不情願地參加了一座鬧鬼的破舊宮殿舉行的活動,期間一名來賓被謀殺後,神探不得不東山復出調查案件。

楊紫瓊近期片約不斷,除了此片之外,亦接拍兩部Netflix電影及劇集《善惡魔法學院》(The School for Good and Evil)和《獵魔士:血源》(The Witcher: Blood Origin)。