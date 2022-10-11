湯寶如入行30周年開騷下決心減肥

藝人湯寶如近日擔任TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》嘉賓，接受主播許文軒專訪，今年是湯寶如入行30周年，並將舉行演唱會，她表示：「今次下咗決心減肥，為咗身體健康，太肥對身體都唔好，而且年紀大！自己成日都去身體檢查，我天生有膽固醇過高，所以食嘢方面都要控制好好，好清，我依家一日食兩餐，夜晚六點食完飯之後就唔再食，加上在跑步同埋做瑜伽，希望有好效果。」

講到踏入五字頭，她坦言初時都有點抗拒：「人係會老，所以平常心，唔會因為咁樣而刻意改變個樣，我自己唔接受整容，微調就OK，我眉心條痕好勁，睇相師傅話眉心有嘢唔好，所以之前醫生話不如去打Botox，我同佢講打少少可以，多就唔好，始終打啲嘢入去我都驚驚哋，依家冇再打。」

另外，育有一子的她直言兒子具音樂細胞，她笑言：「我有聽過佢唱時下嘅流行曲，不過唔係我啲歌。我有問佢想唔想入行，佢話咪搞！不過其實入行都要講入行嘅才華，我覺得佢冇！哈哈！畀啲激勵佢！」她又指有向兒子八卦感情事，但兒子叫她不要理：「我都要灌輸性知識畀佢聽，一個唔覺意做咗阿嫲點算？（唔接受？) 要發生都冇辦法！要接受！」談到與另一半仍未結婚，她堅持不婚主義：「結婚都係一張紙，講完I Do簽完又點？呢個係我嘅愛情觀，兩個人一齊要講信任，我哋都十幾年啦！大家相處嘅時候，你去邊講聲，我去邊又講聲，好似家人同Partner咁。（仲可以係叫男友？） 可以！（咁咪阻礙你哋各自拍拖？） 其實我歡迎大家拍拖㗎！係咪好得意呀！成個愛登士家庭咁！」