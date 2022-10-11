【粉絲明星撞樣實錄】有位粉絲連Taylor Swift阿媽都話似！

正所謂「人有相似，物有相同」，粉絲同明星「撞樣」經常出現！最經典例子就係美國樂壇天后Taylor Swift原來有個Fans Ashley Leechin同佢生得差唔多一模一樣，而佢更因利成便而喺網上拍片搵銀！

Ashley與Taylor嘅「神似度」就連Taylor同阿媽Andrea都話似，話說早前Taylor公布新碟的曲目時Ashley亦有拍片畀反應。結果吸引到大批Fans之餘連Taylor亦忍唔住留言：「我阿媽剛睇咗呢個，仲同我講：『佢好似你。』」舊年Ashley曾受訪表示自己自從14歲開始已經成日畀人話佢知Taylor。不過原來Ashley唔係只靠扮Taylor為生，佢本身係護士。Ashley仲話佢嘅病人都以為佢係Taylor拍緊整蠱人節目。

除了Taylor Swift之外，亦有好多Fans同其他歌手如Olivia Rodrigo、Ariana Grande、 女星瑪歌羅比（Margot Robbie）、Harry Styles、哈利王子（Prince Harry）、「哈利波特」丹尼爾格力（Daniel Radcliffe）等明星「撞樣」，其中美國網紅Paige Niemann更被網民讚有「99.9%」似Ariana！而最搞笑就係英國有個2歲大嘅B女Isla同英國唱作天王Ed Sheeran「撞樣」，而Ed亦知道呢件事仲曾經喺清談節目中搞笑回應：「佢唔係我生！」