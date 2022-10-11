【咁勁冇人講】Café x 攝影展？喝咖啡都睇到MIRROR

香港的Café，未必金碧輝煌，但絕對很有個性。在觀塘開業的Master Room，老闆是前新聞攝影師，他的Café更經常跟不同的本土攝影師或藝術單位合作，展出他們的作品。

靈魂並非全在食物

為何Master Room要這樣做？店長阿敏解釋：「因為Café老闆是攝影師，也曾任傳媒，故此Café布置都充斥着攝影、傳媒、藝術文化、紙本媒體的氛圍。餐廳最主要的靈魂，未必全在食物中，當食客來店中品嘗東西時，他在環境感受到的氣氛，也會帶着回去，之後會記得餐廳特別之處。」

鏡頭下位位巨星

而最近在Master Room舉行的「演．藝」攝影展，展品便是出自影像造型師Kit Chan（陳明傑）之手，擅長動態攝影的他，鏡頭下位位皆巨星。Kit Chan：「攝影於我而言，是種記錄，我的拍攝方法不是控制被攝者做甚麼，而是大家各做各的，我說出主題後，就由被攝者在數分鐘內演繹，我便去捕捉。」

Anson Lo很懂表達形體

眾星中最令Kit Chan難忘的，原來是「教主」Anson Lo：「那次專訪我在2分鐘內拍了他9張相，而這次攝影展用的便是第一張。Anson Lo他很專業，他常跳舞，很懂表達自己形體，所以只一張便拍到了。」Kit Chan也拍過MIRROR其他成員，Lokman給他感覺是很會說話，相反Frankie及Stanely卻比較靜，但三人同場合照時默契卻是奇佳。最令他想不到的卻是Jer：「Jer的歌甚有力量，但給他拍專訪時他卻其實很靜、很溫文、很有禮貌，甚至是有點害羞。」

兩女子最令他意外

多年來拍攝過那麼多明星，最讓他意外的是誰？Kit Chan：「是王丹尼和廖子妤。我覺得她們的個性，在鏡頭前給我的感覺很是強烈，她們都很有『自己』，不是別人能隨便模仿，是她們的個人魅力，是獨有的氣場和氣質。」為配合是次「演．藝」攝影展，Master Room還特別調製了兩款限定咖啡，分別配搭攝影展「演」及「藝」兩個部分，讓視覺與味覺環環相扣，來到不妨用心細味。

Master Room

歐洲Café最正統？

歐洲咖啡店很多，不少都歷史悠久，但初代咖啡屋（Coffee House）原來最早出現在16世紀的中東，那時已是大眾社交聚會的地方；直至17世紀，歐洲第一家咖啡店終於在英國開業，它隨即風行歐洲，漸演變成今天Café模樣。

布達佩斯． Café New York

時至今日，歐洲有很多歷史Café仍在營業，其中被公認最美的一家就在匈牙利布達佩斯，店名Café New York，它自1894年起便在紐約宮殿（New York Palace）開業，其建築結合了文藝復興及巴洛克風格，浮雕華麗精緻，金碧輝煌，過去早已是歐洲名流、演員、藝術家聚首之地；而今天慕名來Café New York的人，更是天天絡繹不絕，來到記緊別多坐一會，聽聽現場演奏，感受古典藝文氣氛。

三藩市．Café X

全球首家機械人咖啡店Café X，早在2017年就於美國三藩市開業，其焦點自然是那台可1分鐘沖調出120杯咖啡的機械臂；顧客可在Café的電腦，或透過手機App落單，它便會用你選取的咖啡豆，按你要求沖泡出一杯合你口味的咖啡，過程只需約1分鐘，機械臂便可把咖啡遞給你，之後它還會跟你揮手，而且咖啡每杯消費才3美元（約24港幣），認真超值。

日本．Kwawaii Monster Café

說起日本Café，大家即時想到的是否「女僕Café」？其實日本Café主題很多，除了女僕還有著名動漫角色、寵物犬，暗黑吸血鬼、加勒比海盜等，你想到的都有，例如這間還有非常可愛的Kwawaii Monster Café，進門便是滿滿的視覺衝擊，極度五彩繽紛的環境，髮型超誇張的侍應，完全體現奇特的原宿風格；Café賣點除了用餐時段的表演Show外，還有它獨特的五顏六色美食，味道好壞還是其次，拍照打卡漂亮，才絕對不讓你失望。