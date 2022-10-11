生日應援贈羽毛貼紙　好友寄望阿Mo再次展翅

人氣男團MIRROR 紅館演唱會事故中，慘遭大屏幕墮下重擊受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），現時仍然留院，接受漫長的復康療程，現已脫離頸箍，可望向窗外景色。明日（12日）是阿Mo 28歲生日，他的一班舞者好友今日（11日）起為他舉行為期9天生日應援活動。活動在銅鑼灣一處展覽場地舉行，正門印上一段英文聖經經文，玻璃上貼上「Happy Birthday 」

「MOment we made」字樣，內裏共分為4個展區，包括展出Mo由細到大的生活照，當中有全家福、與女友So Ching和愛貓合照等。另外還有Mo喜愛的卡通公仔和NBA球星Stephen Curry的公仔和球衣外，還有一面打氣牆，給來賓貼上打氣memo。而入場的每位來賓屆時都會收到一張羽毛貼紙，每根羽毛代表着一個祝福﹑一份力量，希望收集這些微小的正能量，讓羽毛拼湊成翅膀，望大家持續為Mo禱告，助他再次展翅飛翔。

而女友So Ching尋日（10日）則於社交網疑似放負，晒出天空照，並留言問：「世界變了樣？」即令粉絲擔心佢壓力太大，影響心情。