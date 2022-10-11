大閘蟹饌ＩＩ：餐廳及到會之選

無論是原隻大閘蟹，又或是精緻的蟹粉菜，都各有捧場客。繼酒店的出品，緊接介紹多間餐廳推出的主題盛宴，除有粵菜，還有地區風味的蟹粉菜，若然唔想拆蟹的論盡樣公諸於世，又可以叫到會返屋企慢慢拆，夠晒開心。

滋味粵菜

星級蟹宴

想品嘗高質的大閘蟹菜式，就要揀選一間有質素的餐廳。中環米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館於現時至11月30日推出大閘蟹嘗味套餐，當中包括6両半重的原隻清蒸陽澄湖大閘蟹，配自家調配的黃糖鎮江醋，鮮味突出。另外還有白玉蟹粉燴官燕、蟹粉翠綠龍蝦球及大閘蟹粉擔仔麵，再配芥末香葱爆澳洲M9和牛粒伴蜜汁極上豚肉叉燒和陳年花彫無錫醬烤肉腩排，分量十足。單點菜式就有碧綠蟹粉星斑球、墨魚子蟹粉石榴球等選擇。

抵食優惠

一隻高質大閘蟹，價錢有番咁上下，再加上蟹粉菜式，成本都幾高。想食得抵，都有辦法。翠亨邨由現時至11月13日推出珍味大閘蟹套餐，內有2隻4両江蘇大閘蟹、原隻皮脆肉嫩的燒乳鴿、蟹粉玉簪蝦球、蟹肉文思豆腐羹及蟹粉炒飯，惠顧套餐可用優惠價選購1杯20年陳花雕酒，2位以上於星期一至四惠顧，有約85折優惠，經指定網站訂購，更可免加一茶芥。

升級家常菜

當傳統菜式加入蟹粉，即時提升鮮味和口感。時尚中式點心菜館「飲茶」在這個10月推出多款蟹粉小菜，鳳尾蝦加蝦膠，再蟹粉醬打造的蟹粉蝦多士，一口吃出香脆嫩滑。家常菜蝦仁豆腐，加入蟹粉後讓鮮味提升，再和蟹醋一起吃，層次豐富。至於蟹粉桂花炒粉絲，炒得乾爽的粉絲和蟹粉一起吃，別具滋味。

地區風味

淮揚滋味

淮湯菜式，本地人有一定的認識，今個秋日，淮揚菜食府十里洋場和家上海由現時至12月中旬，推出度身訂造的蟹宴。十里洋場金秋大閘蟹饗宴有8道菜，享用完前菜淮揚四小品和十里蟹皇翅，就有原隻清蒸大閘蟹、蟹粉脆皮百花釀花膠、淮揚蟹粉桂魚絲、蟹粉芙蓉帶子蟹斗以及蟹粉河蝦仁韭菜花炒飯登場，客人可用優惠價享用指定花雕1壼或2小時無限暢飲指定餐酒，指定會員可享2人同行、1人免費的優惠。家上海金秋淮揚大閘蟹宴則以江南四式拼盤作前菜，之後有紅燒蟹皇三絲翅、清蒸大閘蟹、蟹粉脆皮黃魚柳、蟹粉香酥竹炭豆腐和生拆蟹粉小籠包等，惠顧套餐可用優惠價享用指定花雕1壼，指定會員同樣有2人同行、1人免費的優惠。除了套餐，兩間餐廳都備有單點蟹粉菜式，大家要留意喇！

經典創意兼備

京滬名菜，大家都能即時數出幾個菜式，翡翠拉麵小籠包由現時至12月尾推出多道蟹粉菜式，當中包括經典的蟹粉小籠包、蟹粉鍋貼、蟹粉拌葱油毛細麵、蟹粉豆苗、芙蓉蟹粉蟹肉賽螃蟹、蟹粉蝦球鍋巴、蟹粉豆腐煲和時令的蟹粉豆苗。除了傳統菜式，餐廳亦推出新配搭，主食就有特別的鮑魚蟹粉撈飯，炒飯加上1.5両蟹粉和紅燒鮑魚，惹味又彈牙。與此同時，餐廳推出首個蟹粉香撲下午茶餐，內裏同樣有多款蟹粉菜供應。另外，客人享用2人下午茶餐、蟹粉香撲嘗鮮或盛宴4人餐，會提供優惠價，指定會員折扣優惠更抵。

85折優惠

富特色的京淮菜，加點蟹粉即時升級。北京樓和美中鴨子由現時至11月30日推出多款蟹粉美饌，有經典的蟹枌小籠包、蟹粉帶子、蟹粉蝦球，還有蟹粉豆腐鮮肉蒸餃、蟹粉百葉包、蟹粉煮干絲、蟹粉炒飯和葱油蟹粉撈麵等應有盡有，想一次大啖大啖蟹粉的話，推介清炒蟹粉，厚厚的蟹粉配法式多士，每一口都咁香濃鮮味。若客人有指定信用卡，可享85折優惠。

華麗台味

除了淮揚地區風味，坊間還有其他選擇。銅鑼灣台式餐廳稻埕飯店由現時至11月30日除供應原隻清蒸江蘇大閘蟹，更以華麗‧台味作主題推出多款蟹粉美饌。蟹粉手工麻糬酥結合大餅和麻糬作蟹粉糕點，煙韌香口。蟹粉古早米糕以小食簡仔米糕作靈感設計，香棉軟糯。其他有台灣地道小刈包製作的蟹一口迷你棋子、香滑的蟹粉乾貝炒芙蓉和鮮味的金杯蟹枌海鮮羹等，同時間，餐廳特別設計了杞子黑糖老薑苔灣威士忌的醉‧美和冰糖琵琶陳皮燉檸檬配利口氣調配的醉‧俊2款中式雞尾酒，用來配搭蟹粉菜最好不過。

限定到會

想安坐家中擦蟹，一樣有計。網上到會專店店Feast今年首次推出6人的大閘蟹到會套餐，包括有6隻約4両半重的江蘇清水大閘蟹，菜式有用越南鳳尾蝦打造的龍井蝦仁，蟹粉獅子頭用雞、火腿和排骨等熬煮的上湯來燉煮，相當入味。江南名菜蟹粉豆腐，特別加入唐芹粒添加口感，主食有應秋冬應季的生炒臘味糯米飯和薑茶湯圓，套餐包括有蟹糕、蟹剪和食蟹工具，由現時至10月31日前預訂，可享9折優惠。