東冲有料到：曼谷出現嚴重水浸的其中一個原因

泰國近日下了連場大雨，令曼谷多處出現水浸情況，但背後原因並非單單坑渠去水出現問題所致。（胡慧冲提供）

近日泰國經常下大雨，當中尤以曼谷雨量最多，連綿不絕的雨水隨之以來的便是水浸情況。

其實這是由來已久的問題，而曼谷新市長「新官上任三把火」，聲稱要盡力解決水浸情況，結果真的動用很多人手去清理坑渠內積存的垃圾，過程中竟然於某些大坑渠位內發現大梳化，難怪去水系統難以排水！

除了上述問題，我發現水浸背後有更棘手的原因。話說某日前往Silom購物，沿路的一條街道水浸到腳眼位置，無論電單車司機抑或路人都感覺難受，但向前多走一段路，路面竟然沒有水浸……好明顯是由於鋪路工程施工欠佳，令路面凹凸不平，甚至一條路上有多處暗斜的凹位，每當下雨時自然成為水氹，所以好多水浸情況並非坑渠淤塞引起！

如此情況可謂遍布整個曼谷，只能怪鋪路工人不夠專業，鋪路時只求眼見冇問題便了事，沒有用相關工具儀器去確保路面的平整度。

如此問題要怎樣解決呢？要整條路重新鋪設？抑或可將凹位填平過來？相信要將全曼谷的街道修正過來會是很大的工程！正所謂「巧婦難為無米之炊」，雖然新市長很想將水浸問題解決，但面對坑渠淤塞兼路面凹凸不平的因素，絕非一時三刻就能輕鬆處理。幸好泰國即將踏入冬季，雨水也隨之減少，不過明年、後年的雨季又如何呢？希望有天曼谷的水浸問題能真正得到解決，大家不用再活在水深火熱之中。

胡慧冲