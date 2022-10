美國流行樂壇天后Taylor Swift出名Fans層面廣泛,最近就連「演技之神」荷里活影壇巨星羅拔迪尼路(Robert De Niro)都自爆是她的「忠粉」!

Taylor主演的音樂短片《All Too Well: The Short Film》早前在迪尼路舉辦的《Tribeca電影藝術節》首播,而Taylor亦抽空與片中幾位演員包括《怪奇物語》(Stranger Things)女星Sadie Sink 以及《移動迷宮》(The Maze Runner)系列男星Dylan O'Brien出席首映禮。迪尼路受訪時就直認自己是Taylor的忠實Fans。他說:「我有齊佢所有大碟。」不過他澄清自己並非「狂迷」:「我喺收音機聽到佢嘅音樂之後就已鍾意。」最近迪尼路和Taylor在銀幕上合作一同為影片《阿姆斯特丹》(Amsterdam)演出。