來到秋天，感覺到乾燥，除了狂擦護膚品，偶然都想來點甜食滋潤一番。無論是香甜的糖水、美味朱古力、入口即溶的雪糕，又或是時令食材打造的蛋糕通通都有，部分更推出各種優惠，更讓人甜到入心。

泰式新品

年初才由泰國登陸香港、開設首間海外分店的知名甜品店After You Dessert Café，於即日起至10月底的周一至周五於鰂魚涌一個市集開設餐車 Pop-Up店，還首次推出牛角窩夫Croffle，有車打芝士牛角窩夫伴蜜糖、牛油焦糖脆餅牛角窩夫及朱古力榛子牛角窩夫3款限定口味，而選用的牛角包均由泰國總店自家製作並直送抵港，牛油味特別濃郁，現場即點即焗，熱辣辣又酥香鬆脆；而市集限定的車打芝士口味，窩夫灑滿車打芝士碎，伴以自家出品 Shibuya 蜂蜜糖漿，鹹甜有致。市集更帶來一系列招牌蜜糖吐司，包括原味蜜糖，最新推出的牛油焦糖脆餅及杧果糯米飯，賣相超靚，記得食先打卡。此外，還有多款咖啡及泰式特飲，更有品牌自家地道泰國美食。

西日糕點

日本流行西日料理，除了菜式，甜點亦多樣化。剛於東涌開業的Que Café，除供應多款鹹吃料理如丼飯或香口的塔可，甜點選擇相當多。芭菲內除有自家製雪糕、脆片和餅塊等，亦會提供熱朱古力醬、抹茶醬或紅茶醬，讓客人淋在表面享用。磅蛋糕又叫旅者蛋糕，這提供了朱古力榛子、抹茶紅豆麻糬等4款口味，至於維也納甜酥麵包，香脆牛油酥皮內是滿滿肉桂香氣的富士蘋果汁杏仁忌廉餡，於秋天享用最適合不過。

當造栗子

來到秋冬，栗子正值當造，除了鹹吃菜式，也經常用來整甜點。尖沙咀蛋包飯專門店グリル滿天星由現時至11月15日推出多款日本栗子入饌的甜品。日式栗子芭菲內有原粒栗子、糖漬栗子和堅果碎等，配法國栗子蓉和同味的Gelato雪糕，相當有層次。日式栗子窩夫內有栗子蓉，配有栗子味Gelato外，還有栗子忌廉波波加添風味。至於質感輕盈的梳乎厘，配Mascarpone軟芝士及條狀的栗子忌廉，旁邊還有焦糖脆餅和Gelato，啖啖滋味。

開心果系列

偶然做到攰，吃一粒朱古力，即時補充能量。Venchi近日提供全新推出的開心果朱古力系列，當中包括開心果榛子朱古力、開心果朱古力及開心果朱古力及開心果夾心朱古力磚，以及美味的開心果三重奏的意式雪糕，讓客人滿口開心果滋味。同時間，品牌剛於銅鑼灣開設新分店，還推出2款獨家優惠，客人於光臨新分店，即可獲贈花形朱古力乙個（限量300個）。另外，購物滿HK$200，可獲贈指定的精選朱古力，數量有限，送完即止。

綿密香芋

秋天除了栗子，粉嫩的芋頭也是香甜軟糯，美心西餅近日香芋作主題，推出2款蛋糕，紫芋天使蛋糕是戚風蛋糕包裹芋泥和芋頭粒，配上紫色漸變層外形，漂亮又美味。另一款大甲芋頭Mochi撻，配白玉糯米糍，加添口感。

戀人之選

日本梳乎厘廣受大家喜愛，由現時至12月31日，名古屋班戟品牌Pancake House HoiHoi和本地創作歌手兼設計師合作，推出《戀人》歌曲期間限定主題餐廳，期間會推出一系列暖心甜點，首先出場的就有秋冬限定的夏威夷到Hawaiiable（南瓜梳乎厘班戟），選用日本鹿兒島香甜小南瓜製作，配日本輕忌廉，香滑甜美。吃大家可配荔枝玫瑰梳打、岩鹽焦糖或岩鹽桂花咖啡，感受戀人滋味。

極緻黑朱古力

朱古力製作的甜點，人氣一向大熱，GODIVA早前推出Signature 70%黑朱古力榛子夾心蛋糕，海綿蛋糕之間是榛子慕絲和黑朱古力慕絲，底層是榛子和杏仁朱古力脆脆，外層淋滿濃郁的黑朱古力醬鏡面，再灑上食用金萡添上貴氣，每一口都吃到濃濃的比利時黑朱古力風味。在這個10月，指定會員有最低75折優惠。