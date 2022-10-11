本日日本：最新問卷調查　最受歡迎賞楓熱點竟然係……

闊別三年，終於可以去日本擁抱紅葉了！當地專門推出紅葉旅行團的阪急交通社最近進行了問卷調查，訪問561位20歲以上的市民，得出全日本五大賞紅葉旅遊熱點排名，第一名是擁有眾多賞楓勝地的京都！當地遍布大街小巷的古寺由10月下旬到12月都添上紅楓，其中歷史悠久、位於東山區的東福寺便被譽為京都首屈一指賞楓名所，內裏約2,000棵楓樹帶來美得透不過氣的景象，加上晚上還有紅葉點燈，無論日與夜都能欣賞到好「楓」景。

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第1位：京都 紅楓滿布 古蹟寺廟

作為京都賞楓勝地的東福寺由鐮倉時代貴族九条道家於1236年興建，區內種植了當年從宋國帶回來的三角槭，另有雞爪槭等約2,000棵多種類楓樹，而連接本殿和開山堂的通天橋絕對係最佳賞楓位置，橋上可飽覽洗玉澗溪谷兩旁的鮮艷紅葉。另外，同樣位於東山區的世界文化遺產清水寺是春天賞櫻、秋天賞楓的好去處，境內有逾1,000棵楓樹，最震撼係鮮紅楓葉將本堂重重包圍的景色，加上本堂的大型維修工程於上年告一段落，非常值得去見識一番。心水推介的還有於853年創健、設在左京區的永觀堂禪林寺，這裏自古便被稱為「紅葉永觀堂」，種有多達3,000棵楓樹，並遍布於庭園及多寶塔等位置，在岩石襯托下，令這裏的紅葉被稱為「岩垣紅葉」，呈現不一樣美態！值得一提係，以上3個景點均設有夜間紅葉點燈，可以見識日與夜的不同美態。

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第2位：日光 湖畔染紅 兜「楓」路線

位於櫪木縣西北部的日光市是一個擁有豐富自然資源的紅葉勝地，有「紅葉故鄉」之稱，當中必到的景點首選中禪寺湖，高達海拔1,269米，為日本地勢最高的湖泊，每年10月中旬到下旬都會有漂亮的紅葉點綴湖畔。中禪寺湖有個突出的地方名為八丁出島，紅葉的層次特別分明，如果想欣賞整個湖泊、男體山及八丁出島五彩繽紛的紅葉景致，推薦到「半月山展望台」，只需步行上山約20分鐘即可抵達，此外亦可乘坐遊覧船從各種角度賞紅葉。如果自駕遊的話，不可錯過附近作為《頭文字D》取景地而聞名、共有48處髮夾彎的紅葉坂（いろは坂），秋天到來時就如其名般道路兩旁盡是楓紅，而且由於紅葉坂的高低落差及日夜溫差，整個山頭的紅葉變色時間不同，因此可以欣賞到逐漸變色的紅葉。加上當地還有龍頭瀑布等著名瀑布同樣可享紅葉景致，令人大開眼界。

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第3位：箱根 富士山好「楓」景

箱根距離東京首都圈不遠，可以享受溫泉和登山賞紅葉的樂趣，因此大受遊客歡迎。如果乘坐箱根登山電車，既可從車窗看到紅葉，也可以到終站的箱根強羅公園賞楓。假如乘坐連接箱根園站和駒嶽山頂站的箱根駒岳索道，亦可俯瞰紅葉。在陽光明媚的時候於蘆之湖乘坐遊船，更能欣賞到富士山與紅葉結合的風景！另外箱根周邊的博物館如箱根美術館、箱根雕刻森林美術館、箱根玻璃之森美術館等也是賞楓的好去處。

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第4位：香嵐溪 水中紅葉映三橋

得票率跟箱根不相伯仲的，還有愛知縣豐田市巴川的溪谷香嵐溪。以四季呈現不同色彩而馳名，一到秋季，約4,000棵楓樹染上紅色或黃色，倒映在巴川河面上，有如人間仙境。橫跨溪上的巴橋、待月橋及香嵐橋是拍攝紅葉的熱點。每年11月更會舉辦「香嵐溪紅葉祭」，活動豐富，並有夜間點燈，可以觀賞到與白天不同氛圍的夢幻紅葉美景。意猶未盡的話，還可以登上香嵐溪旁的飯盛山，登頂之路沿途亦可欣賞紅葉之美。

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第5位：奈良 櫻花勝地賞紅葉

奈良作為古都，設有大大小小的神社及寺廟，與秋色十分合襯。例如擁有日本最大尊木造觀音像、被稱為「花之御寺」的長谷寺，其五重塔便與澎湃的紅葉互相輝映。另外以櫻花聞名的吉野山亦同樣是紅葉的勝地，隨着9月天氣變涼，山林樹葉逐漸變黃、到了10月便會變成橙紅色覆蓋山頭。另外位於若草山山腳下、到處可見活潑小鹿的奈良公園，除了紅葉更同時可欣賞黃色的銀杏樹，湊合出充滿色彩層次的風景。