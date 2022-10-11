胡美貽膺「終極港女野人」　全因冇公主病

無綫J2全新真人騷《港女野人》熱播中，4位港姐出身的美少女主持陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）今日（11日）現身攀石場，參加《港女野人》之「終極野人挑戰」，最終由Nicole成功爭奪「終極港女野人」寶座，獲節目監製衛冠宏加冕，並接受一眾拍檔送上賀吻，儼如置身港姐總決賽。

談到節目拍攝感受，直言喜歡新嘗試的Nicole，感謝拍檔對她長年累月的忍受：「因為我冇公主病，哈哈。（戶外活動你最叻？）我哋每個人都有自己擅長地方，落水Honey一定係最叻。」身旁Amber即補充：「Nicole係最大膽唔怕死。（你自己長處？）我係嚟幫大家影相，哈哈！電話入面有3955張《港女野人》嘅相。（頭先攀石失手跌落嚟有冇受傷？）咬到少少個嘴，不過我跌慣，跌多啲個人先識起番身，先會成長，好似踩單車咁，跌多幾次先會愈踩愈好。」

節目已播出多集，獲外間不少正面評價，Jessica表示叫齊親朋戚友捧場，Honey則表示深友感動：「早排我哋去行山，撞到啲山友認得我哋，幫我哋打氣。」她笑言往日曾與方紹聰行山，山友們卻只顧找對方合照而忽略了她，但節目出街後山友們已當她為「自己友」。談到節目內不少落淚場面，眾人指Jessica為「冷靜擔當」，喊得冷靜只在心裏流淚，Honey説：「Nicole喊得性感、Amber喊得可愛、我喊得健康。」