參加韓國文化節　韓國舞團JINJO CREW下月6日襲港

由駐香港韓國文化院、大韓民國駐香港總領事館主辨的第十二屆「韓國十月文化節」剛於10月揭開序幕，主辦單位繼早前宣布韓國女團Oh My Girl將為11月5日在九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行的「K-Pop Community Festival」參與直播之後，近日又宣布韓國頂級霹靂舞團JINJO CREW和傳統韓國音樂組合情歌樂會將會來港，參加11月6日在同一場地舉行的「B-boy & Fusion韓國音樂會 “Meet the World, Center of the World”」，攜手炮製一場融合霹靂舞和韓國傳統音樂的特別演出。觀眾可於10月12日經由購票通預約免費門票。

世界頂尖韓國霹靂舞團JINJO CREW被邀來港參與今次盛事。他們成立於2001年，團名JINJO有躍升的火焰的意思。他們在2012年成為最初贏得被譽為世界五大B-boy大賽(Red Bull BC One、Battle Of The Year、R-16 Korea、Freestyle Session和UK B-Boy Championships)冠軍的隊伍，創下第一個及唯一一個的大滿貫紀錄。他們今年更出演韓國首個以霹靂舞為主題的舞蹈競演綜藝節目《SHOWDOWN》，並拿下總冠軍。在隊中舞技最爲出色的成員們，包括Wing，Kazino，Octopus，Vero和Skim也會來港，參與今次 “Meet the World, Center of the World”的演出。

著名的韓國國樂組合情歌樂會成立於2000年。他們不僅力求創作深化傳統音樂的作品，還擅長賦予傳統音樂現代化的詮釋，與未來融合。他們以和其他國樂家不同的方式打造自己的音樂世界，並憑藉對韓國傳統音樂的現代詮釋而享譽國際。