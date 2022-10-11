我們的歌第四季︱許靖韻向楊丞琳「示愛」　成功與偶像組隊

英皇歌手許靖韻（Angela）有份參加內地音樂競賽節目《我們的歌》第四季演出，最新一集，Angela作為B組中生代歌手跟前輩歌手林志炫拍檔，率先出場演唱經典歌曲《秋意濃》，經過幾輪歌手的演唱和配對，最終Angela與楊丞琳成功組隊。

節目一開始，Angela寫下「2017」作為自己的歌手代號，並表示這一年她確定可以開自己的第一場演唱會。隨着盲選的開始，Angela為爭取和林志炫的同台合唱機會，率先亮出語言優勢，並與另一歌手展開較量，最終取得林志炫認可，率先出場演唱歌曲《秋意濃》，兩人一開口便贏得了不少掌聲，不少觀眾和網友表示非常驚喜，Angela的和聲讓人很有舒適感。

隨着最後一組歌手出場，Angela為爭取楊丞琳向其「示愛」，表示希望能跟楊丞琳多多學習，最終如願與楊丞琳配對成功，同時，楊丞琳表示選擇Angela的原因是在音樂上有着相似的經歷，也很能理解Angela一路走來的心情，並且希望她們可以加深在音樂和心靈上的交流。節目播後，Angela還於社交平台晒出與楊丞琳在台下的合照，粉絲網友們均紛紛表示期待她們接下來的合作。

節目播出後，許靖韻跟楊丞琳、林志炫等字眼相關話題，迅速打進社交平台熱搜榜主榜，證明Angela人氣高企。