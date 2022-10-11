Dear Jane下月舉行3場演唱會　花了3小时拍攝宣傳海報

樂隊Dear Jane（DJ）將於下月在西九戶外舉行3場演唱會，日前4子為個唱拍攝宣傳海報，用了很多時間化了一個前所未有的勁妝，足足花了3小时，四人異口同聲邊化邊笑說：「真係未試過咁化，諗下諗下今次個妝應該都算係化得最Rock最爆嘅一次。」鼓手Nice平時好少畫眼線，他坦言幾唔習慣同有少少辛苦，結他手Jackal化完妝望鏡見到自己個咀直情嚇咗一嚇，O哂嘴。而主音Tim就即場剃咗半邊面鬍鬚做番半暗黑半企理效果，他自己都覺得癲。

DJ一直希望擁有自己的戶外演唱會，今次終於能實現夢想，感到興奮萬分，談到外國樂隊的演唱會騷，再激再勁的情節也出現過，問到他們有沒有幻想過，希望可以在戶外騷做到甚麼？Jackal說：「我見有啲戶外嘅show試過掉大型嘅波波落去觀眾度，「插水」式咁跳落觀眾度，假如可以的話，我真係好想試吓，不過，雖然疫情進入咗平台期，但都要謹守防疫規則，保持適當社交距離，哈哈....插水我估要等下次，疫情過咗先可以試。掉波波呢，就會同演唱會監製同公司研究吓，係咪可以發生，大家期待吓！」

Tim表示在外國騷，見過台上的表演者用水槍對台下的觀眾「吱吱吱」，他說：「如果可以我想試吓用我枝咪變水槍咁樣「吱」大家！」Howie說：「 我見過有啲樂團開show個結他真係會噴火㗎！如果我枝結他噴火，真係正呀。」Nice說：「噴火我都想睇吓，或者演唱會入面可以放吓煙花。」