吃助性藥仍需性前刺激

Q：拜讀貴報得知很多關於藍色小藥丸的正確知識，有一提問。本人58歲，正開始服用此藥物，發覺好像要有足夠的性慾和性興奮才會充分發揮藥力，例如有次自己想睡但妻子想要，純為應酬對方的話，藥效會打了折扣，究竟這是心理因素，還是甚麼原因而導致？

楊先生

A：男士們易有一種迷思，以為可單靠助性藥去觸發性慾，誤解一吃助性藥就必定會硬起來。生理反應的確會受到心理因素所牽扯，若只是勉為其難地去取悅對方，又哪有歡愉可言？意願上不想，缺乏正面動力，感官反應自然容易隨之頹沉。

此外，助性藥的藥效得以極致發揮，關鍵在於提升性刺激和性興奮度，箇中亦有其藥理和化學原理。當男性透過情色素材、前戲、愛撫等途徑獲得「性前刺激」，大腦會釋放神經物質傳到脊椎的副交感神經，此時海綿體的內皮細胞會分泌「一氧化氮」（NO）。接着，NO會使它的第二信使「環磷鳥苷」（cGMP）變得活躍，而cGMP正是促進海綿體充血、持續勃起的重要物質。

cGMP是一種容易分解和消失的物質，單是做到一半，男人突然想到別的事情而分心，體內的酵素便會增加並分解cGMP。助性藥含有PDE抑製劑這一類化合物，能協助延續cGMP去促進硬度。不要忘了，身體必須借助「性前刺激」產生NO再產生cGMP，假若男士缺乏性慾，PDE抑製劑無所作為，助性藥即等於白吃了。

李偉儀