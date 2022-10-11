馮允謙對求婚感興趣　廖子妤被李駿碩喪「拮」

唱作歌手馮允謙（Jay）的新歌《Take A Breath》是一首講「分手」的情歌，他與女友的感情生活甜蜜蜜，他說：「有時候當感到迷失、失去方向，需要勇敢咁let go（放下），今次靈感來自身邊一啲朋友嘅經歷。」

今次MV班底陣容強勁，有金像獎最佳女配角廖子妤（Fish），電影《翠絲》和《濁水漂流》導演李駿碩（Jun）做男主角，而MV導演由盧鎮業（小野）操刀，Jay揚言與小野合作愉快，對方給他很多構思和空間，令MV效果可以更理想。MV中他飾演一位旁觀者，看着擔任Fish和Jun由拍拖到結婚，最後在酒吧共舞，作為離婚前「尾」好回憶的一幕。Jay說：「我想以一位『說故事的人』嘅角度去表達，我喺MV演出唔多，加上今次內容比較沉重，所以特別搵咗專業演員去演繹。」

雖然MV亮相度不高，但Jay一直都在拍攝現場，他對求婚場面最感興趣，還搞笑問Fish，與滿面鬍鬚的Jun接吻有甚麼感覺？Fish爆料：「我覺得個嘴有少少腫，佢啲鬍鬚拮咗入咗我鼻哥窿另一個領域。」Jun聽後反駁：「其實啲鬚係有回彈力，都會拮番我自己㗎！」鏡頭一轉，男女主角迎來分手一幕，全場氣氛變得沉重，他們為了「分手舞」跟排舞師反覆練習，Fish說：「剛才學咗兩個鐘，可能我份人比較急，老師話我冇跟住對手嘅節奏去跳，原來跳舞比我想像中難得多。」

隨着MV拍攝結束，Jay假期正式啟動，超過一年沒有見面的女朋友，從加拿來來港，Jay放假專心陪伴，他說： 「呢個小假期主要陪佢食嘢、做腳底按摩，哈哈！其實我想放一個更長嘅假期，飛去外地攞靈感寫歌。因為依家每日工作都好忙，就算有時間坐低，未必可以馬上投入寫到歌，所以希望明年放一個月長假，專心去寫歌、放鬆，可能返加拿大探親，或日本等外地旅遊。」